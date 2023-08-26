Насувається гроза: в яких областях кілька днів поспіль вируватиме негода

Наприкінці серпня в Україні знову очікуються дощі та грози. У частині областей негода вируватиме декілька днів.

Коли чекати грозу та в яких областях пройдуть зливи, пише 24 Канал. Приготуйте свої парасольки та перегляньте правила поведінки під час грози.

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Коли й де буде гроза

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в суботу на Північному Заході, вдень у неділю місцями у північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Цікаво, що на вихідних також очікується підвищення температури на 2 – 4 градуси.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на сайті Укргідрометцентру, ймовірно, у понеділок, 28 серпня буде без дощу та грози. Втім, уже з вівторка негода може посилитися.

Так, 29 серпня короткочасні дощі та грози очікуються вже у всіх західних областях. Далі, у середу, вони, ймовірно, також будуть на Одещині, Вінниччині й Житомирщині. У столиці – місцями короткочасні опади.

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Орієнтовний прогноз на 30 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода в останню суботу літа

Зауважимо, синоптики зазначали, що 26 серпня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Переважно буде без опадів. Втім, у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Окрім того, на Північному Сході вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, з поривами 3-8 метрів на секунду.

Температура вночі +13...+18 градусів, на узбережжі морів до 23.

Вдень стовпчики термометрів сягнуть 27 – 32 градусів тепла. У південно-західній частині подекуди до +35. Тим часом у східних і Сумській областях +24...+29.

У Карпатах вночі лише + 11...+16, вдень +23...+28 градусів.

Прогноз погоди на 26 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру