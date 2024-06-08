Україну накриє похолодання: коли знизиться температура
Уже незабаром в Україні знову очікується похолодання. У частині областей температура повітря відчутно знизиться.
Коли чекати похолодання, чи буде воно сильним, і яку температуру прогнозують в Україні найближчими днями, передає 24 Канал.
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Похолодання в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 8 червня вночі подекуди на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього Сходу та Криму, пройдуть короткочасні дощі та грози. Також вдень в центральних і більшості південних областей подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +13 – +19 градусів, вдень +22 – +27, але на Півдні та Сході до +31.
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Далі, 9 і 10 червня у західних, північних і центральних областях знову короткочасні дощі, грози. Вдень понеділка в Карпатському регіоні місцями значні опади.
Температура вночі +11 – +18. Вдень 9 червня +23 – +28, 10 червня +26 – +32. На решті території України буде переважно без опадів. Вночі +17 – +22, вдень +28 – +34.
Очікується, що вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Цікаво, що за орієнтовним прогнозом на картах, з 11 червня температура в Україні знизиться. Найбільше переважно на Заході. Так, якщо на 10 число вдень ще очікується +23 – +29, то вже 11 і 12 червня тільки +20 – +23 градуси.
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Орієнтовний прогноз на 10 і 12 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Чи буде сильне похолодання влітку
- Раніше в коментарі 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України сказала, чи буде сильне похолодання цього літа.
- Віра Балабух зазначила, що суттєві та тривалі зниження температури малоймовірні.
- Очікується, що температура буде на 1 – 2 градуси вищою, ніж зазвичай.
- До речі, за словами метеорологині, найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні в західних, південних і південно-східних областях.