Чи будуть навесні ще сильні морози до -15, -20 градусів: синоптики здивували прогнозом

Українські синоптики прогнозують, що температура у квітні буде вищою за норму. Водночас попереджають, що також можливі погодні сюрпризи.

Чи чекати ще сильних морозів навесні, в інтерв’ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сильні морози ще будуть, чи ні

Наталія Птуха відповіла, чи можливі у квітні ще сильні морози, зокрема, -15…-20 градусів.

У найближчому майбутньому таких морозів ми не фіксуємо. Сподіваємося все ж таки, що повноцінно вже розпочнеться вегетаційний період у рослин, і таких сюрпризів з тривалими похолоданнями вже не буде,

— зазначила синоптикиня.

Також вона додала, що початок квітня характеризуватиметься як прохолодний, нестійкий та вологий.

Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається у межах 9 – 13 градусів тепла (у Карпатах +7...+8). Це трішечки, на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму.