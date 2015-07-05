Чи можлива сильна спека +50 градусів, коли похолодає і будуть зливи й грози: інтерв'ю про погоду

Цього року червень в Україні був доволі прохолодним. Подекуди середня місячна температура навіть виявилася нижчою за норму. Втім, уже на початку липня сильно пригріло, а в частині областей було +35 градусів.

Якою буде погода цього літа – чи чекати в липні сильної спеки +40 градусів і більше, коли й у яких областях будуть дощі та грози і чи можливе різке похолодання – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Яка причина прохолодної погоди у червні

У червні в Україні не було сильної спеки. Ба більше, за даними обсерваторії Срезневського, у Києві середньомісячна температура навіть була нижчою за норму. З чим пов'язана така прохолодна погода й чи не є це аномалією?

Взагалі це пов'язано з різними синоптичними процесами.

Однак чогось аномального в цьому немає. Просто для нас за останні десятиліття такий режим погоди став трохи незвичним.

Для Києва перший місяць літа виявився всього на 0,4 градуса нижчим за норму. Тобто це взагалі вважається близько норми. Не можемо сказати, що були якісь сильні відхилення.

Якщо говорити про всю територію України, то загалом середньомісячна температура була близькою до норми, лише в Сумській і Чернігівській областях місцями на 1 градус нижчою за кліматичну норму.

Тим часом на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині й півдні Одещини температурні показники були на 1 – 2 градуси вищі за норму.

Тому сказати, що червень був якийсь аномальний, не можемо. Просто в розрізі останніх років, коли у нас більшість місяців вищі за кліматичну норму, уже здається, що там буде така спека і такі страшні спекотні дні, як багато хто, на жаль, зокрема і безвідповідальні медіа, лякали.

Такі дні можуть бути, але я завжди нагадую, що наша територія географічно так розташована, що в нас все ж таки можуть бути різні прояви погоди.

І бачимо, що так склалися синоптичні процеси, коли переважали повітряні маси з північного заходу і з північних широт. І це переважно спричинило те, що в Україні були не такі високі значення температури в порівнянні з попередніми червнями останніх кількох років.

Тому якихось рекордів встановлено практично не було.

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Чи буде спека найближчими днями й коли знову знизиться температура

Якою буде погода найближчими днями: чи чекати вже стабільної спеки, чи все ж таки ще можливі температурні гойдалки?



Перша декада липня в Україні буде з коливаннями, але температурний фон уже, звичайно, вищий, порівняно з червневим.

Якщо говорити про найближчі дні, то прогнозуємо досить різну погоду, як по території, так і по датах, тому що атмосферні фронти періодично будуть чергуватися з областями підвищеного атмосферного тиску. І це буде зумовлювати як коливання цього тиску, вологи, напрямку вітру, так і температури.

Якщо говорити про суботу, 5 липня, то через нашу територію з північного заходу на південний схід буде переміщуватися холодний атмосферний фронт. У п'ятницю він вже був над західними областями, а надвечір і по північних, безпосередньо по Київщині, і деяких центральних областях.

Це спричинить опади літнього характеру – короткочасні зливові з нерівномірним розподілом. Плюс, звичайно, будуть певні зниження температури в західних, північних і частково центральних областях.

6 – 7 липня погоду знову формуватиме поле високого тиску. Проте з 7 числа вдень на Заході, у Вінницькій, Житомирській і Київській областях буде черговий атмосферний фронт, який знову спричинить опади й певне зниження температури.

А яку саме температуру прогнозуєте?

Щодо температурних показників, – у суботу вночі +10 – +18 градусів, удень +23 – +28. Тільки на Півдні країни вночі +16 – +21 градус, а день залишається спекотним +28 – +33 градуси.

Надалі в нас температурні показники в межах ночі +12 – +19 градусів, у південній частині до +22. Вдень 6 липня +25 – +32, на Північному Сході країни +21 – +22.

7 липня +30 – +34 градуси все ж таки в більшості областей, а по Півдню й багатьох центральних місцями може бути вже знову сильна спека.

Сильна спека в Україні вважається з +35 градусів. Тобто буде +35, можливо, подекуди +37 градусів.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Надалі, після 7 – 8 числа, знову атмосферний фронт. Однак перед ним усе ж таки залишаються досить високі значення температури повітря. Переважно це південні області.

У ніч на 8 липня в нас +17 – +23 градуси в більшості областей. Удень +30 – +34 градуси, а на Півдні, Сході й у більшості центральних областей буде зберігатися подекуди ось ця сильна спека. Буде +35, можливо, навіть окремі +38 градусів на деяких метеостанціях.

Однак 9 числа вже буде зниження температури. Особливо це стосується північних областей, де за рахунок переходження атмосферних фронтів буде вже +23 – +29 градусів.

Тобто з 7 липня спека буде утримуватися, лише подекуди температура піде на зниження?

На Півночі й на Заході буде трохи нижче. Тобто 7 липня ще практично всюди буде +30 – +34 градуси, а ось 8 і вже більше 9 числа дещо буде знижуватися.

То різке похолодання в Україні наразі не очікується?

Ні-ні. Поки що будемо в таких спекотних значеннях. Лиш за рахунок проходження цих атмосферних фронтів подекуди можливе трохи послаблення спеки.

Однак найнижчі значення – це може бути +23 – +29 градусів. Це все одно вже такий літній характер погоди, тепло, навіть спекотно в деяких регіонах.

Коли будуть дощі та грози в Україні

Коли й у яких областях України будуть дощі та грози? І чи можливі сильні зливи та град?

Це те, що я говорила – атмосферні фронти переміщувалися через нашу територію ввечері п'ятниці, 5 липня, і в ніч на суботу через західні, північні й центральні області. Далі у нас буде перерва. А з 7 і потім 8 числа атмосферні фронти знову будуть на Заході, Півночі і частково в Центрі.

На фоні того, що з південного сходу буде така більш така тепла повітряна маса й поле підвищеного атмосферного тиску, то всі ці процеси, які будуть надходити з заходу, можуть бути досить інтенсивними за рахунок контрастів температур, і волога, яка буде приноситися.

Це будуть уже такі класичні літні зливові дощі, грози. Вони завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру й окремим градом. Звичайно, це досить локально, – не може бути, що прямо всюди, але локальні прояви можуть бути. Різної інтенсивності.

Це вже буде ситуативно залежати від кожної окремої грозової хмари, – наскільки активно вона розвинеться, на яку висоту, і тоді наскільки там може бути утворення граду чи шквалисте посилення вітру.

У частині областей очікуються дощі та грози / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Як довго буде утримуватися така дощова погода: коли припиняться опади й буде ясно та сонячно?

У принципі, зараз на цьому тижні, який буде, все чергуватиметься. У ніч суботи, 5 липня, ще проходив атмосферний фронт, а вдень у нас вже сонячно, ясно, знову антициклон. 6 числа і більшість часу 7-го буде поле високого тиску. Єдине, що у денні години в західних і північних областях атмосферний фронт.

Воно постійно чергується ось так, але за рахунок того, що ці фронти, які будуть надходити, завжди несуть нерівномірний розподіл, то, звичайно, в деяких областях ці періоди прояснення, сонця можуть бути більшими. Особливо це, звичайно, Південний Схід: туди ці атмосферні фронти практично не будуть доходити.

На Заході й Півночі ось це чергування на наступному тижні буде зберігатися.

Навіть за певними розрахунками, у другій половині тижня може бути певне послаблення спеки саме по західних і північних областях за рахунок більш активних атмосферних фронтів, які будуть з 8 липня.

Там можливе локальне утворення циклону. Але наші синоптики вже будуть це уточнювати на другу половину наступного тижня.

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Чи може бути +50 і більше: як вимірюють температуру на метеостанціях

Щодо прогнозів на найближчі 10 днів – коли в Україні чекати найбільшої спеки?

7 і 8 липня – це південні області і більшість центральних. Там місцями може бути ось ця сильна спека +35 – +38 градусів. Подекуди може притриматися й надалі, на 9 – 10 число, але це саме по південних регіонах.

А в західних і північних областях буде коливання температури. Сильної спеки точно не буде, але близько +30 градусів. Інколи, під час дощів, дещо нижче.

Влітку 2024 року в Україні була дуже сильна спека. Температура била рекорди. Подекуди навіть перевищила +40 градусів. Чи можлива така спека в липні або в серпні цього року?

Так, у минулому році були такі періоди на деяких метеостанціях Півдня. У Миколаєві навіть погода побила історичний рекорд за всю історію спостережень.

Але назвати конкретні показники ми можемо лиш на найближчі 10 діб. Якщо говорити про Південь, то там місцями сильна спека на середину першої декади липня може бути +35 – +38 градусів.

Надалі якісь показники називати поки що не можемо. Однак з огляду на тенденції останніх років, це вже за оцінками кліматологів, звичайно, можуть бути різні прояви погоди, особливо в температурних значеннях.

Ми бачимо, що зараз і по Європі дуже рання ось ця перша хвиля спеки була. Звичайно, такі сценарії в нас теж не виключені, але поки що, на найближчі 10 днів, такі синоптичні процеси будуть розвиватися – з коливаннями температурами і спекотною погодою, особливо по південних і південно-східних областях. Але поки що, сподіваємося, без якихось високих рекордів.

Коли в Україні зазвичай спостерігається найбільша спека?

Липень і серпень. Ці два місяці вважаються найспекотнішими в Україні.

Минулого літа у мережі активно поширювали інформацію про надзвичайну спеку, подекуди навіть +50 градусів. Також публікували фото термометрів. Частина людей скаржилися, що в синоптиків "неправильні дані". Чому температура на домашніх термометрах відрізняється від тієї, яку прогнозують?

Температура, яка прогнозується, – це температура природної повітряної маси, яка розташована, скажімо так, не під прямими сонячними променями, а в затінку, як вважається. І вимірюється вона в таких спеціально облаштованих психрометричних будках.

Як вимірюється температура на метеостанціях / Колаж 24 Каналу з фото Укргідрометцентру

Там віддалені датчики або термометри від будівель, асфальту, тобто від додаткових джерел, які можуть спотворити природну температуру повітряної маси.

Тому деяка різниця в градусах, звичайно, може бути в місті, особливо на термометрах, які біля будівель. Або ж на автомобільних датчиках можливі абсолютно, скажімо так, скажені значення.

Адже, ясне діло, що під прямими сонячними променями будь-які поверхні, особливо в місті, а це багато металевих і кам'яних конструкцій, всі ці покриття штучні, всі вони прогріваються і додають надлишкове додаткове тепло в приземні шари атмосфери.

Тому, звичайно, у середмісті і під прямими сонячними променями, там де менше зелені, температури можуть бути вищими. Але це вже більше як штучне додавання тепла до і так розжареної повітряної маси.

Ось те, що на метеостанціях, – вимірюються віддалено від цих додаткових джерел і вимірюється саме природний стан повітряної маси, яка надійшла на нашу територію.

Чому температура на побутовому термометрі відрізняється від прогнозованої: дивіться відео

Чи буде в липні аномальне тепло й багато дощів

Якою буде погода в липні загалом: чи очікується все ж таки вища за норму температура?

За прогнозами наших фахівців, середньомісячна температура для липня очікується на 2 – 2,5 градуса вищою від кліматичної норми.

Загалом бачимо, що перша декада точно вже якраз-таки з високим температурним фоном. Тому, скоріш за все, цей прогноз буде справджуватися. Надалі певні коливання можливі, але поки що вони такі некритичні.

Цікаво! Абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях, а також у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

Чи можливий у липні дефіцит опадів?

Так. Усе через те, що можуть домінувати, скажімо так, процеси з високим атмосферним тиском. Бачимо, що зараз це чергування йде.

Найбільший дефіцит опадів може бути по деяких південних, південно-східних регіонах. А решта областей, сподіваємося, будуть близькі до норми, або трошечки нижчими також. Влітку це стандартна ситуація найчастіше.

Коротка довідка. За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів у липні очікується в межах 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79%.

Чи буде різке похолодання влітку 2025 року

Чи можливе влітку сильне похолодання, чи все ж таки різкі перепади температури зазвичай не спостерігаються?

Це потрібно досліджувати, проводити аналіз історичних даних. Але загалом перепад більше, ніж 10 градусів, звичайно, може бути. Наприклад, у другій половині наступного тижня по Південному Сходу можуть бути ось ці високі значення по +35 градусів, водночас у західних областях у денні години, якщо під час дощу, може бути і близько +20 градусів.

Тобто навіть у межах одного дня по території України може бути перепад температури на 15 градусів у різних містах в один час.

У нас велика територія і сказати однозначно, що можуть бути там знижені температури, – це все досить умовно. Але навіть в один день може бути перепад, якщо є контрасти.

Але поки що таких якихось похолодань… А до яких значень ви маєте на увазі? Це все також відносно, хто як похолодання розглядає.

Наприклад, якщо зараз +30 – +35, а далі температура впаде до +10 – +15 градусів.

Щоб у денні години похолодало до +15 – поки що такого немає в найближчій синоптичній перспективі. Але виключати такі сценарії ми також не можемо, тому що, звичайно, в нас може бути влітку дуже різноманітний характер погоди.

Однак, з огляду на останні тенденції, все ж таки більше вони тяжіють до високих значень, – вищих за кліматичну норму, тобто до більш спекотної погоди. А якщо якісь зниження і є, то вони досить епізодичні.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури, який фіксували в Україні в липні, становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму місцями +10 – +13 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.