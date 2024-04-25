"Тепле, але не спекотне": метеорологиня здивувала прогнозом на літо

Ця зима в Україні була аномально теплою. Нетипова погода була і в березні, а перша половина квітня взагалі порадувала аномальною спекою.

Яким же може буде це літо в Україні, чи очікується сильна спека, в інтерв'ю 24 Канал розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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"Відповідно до тих розрахунків які є зараз, очікується що літо в Україні може бути теплим, але не спекотним", – підкреслила метеорологиня.

Додала, що середня за сезон температура повітря, ймовірно, на 1 – 2 градуси перевищить норму. Упродовж сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики. Вони приноситимуть помірну вологу і тепло в Україну.

Періоди тривалої спекотної погоди малоймовірні,

– наголосила Віра Балабух.

Водночас додала, очевидно, що все ж таки небесна канцелярія зараз грає в команді за Україну.

"Ми бачимо, що погодні умови взимку були для нас надзвичайно сприятливі. Навіть весною до нас прийшло літо, яке нам дуже допомогло зекономити тепло й електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки, щоб не перевантажити нашу енергосистему", – зазначила спікерка.

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