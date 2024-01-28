Яка буде погода на початку лютого: чекати морозу та снігопаду, чи потепління

Перший місяць 2024 року плавно добігає кінця. Уже за кілька днів почнеться лютий. Якою ж буде погода на початку місяця.

Чи чекати морозів і снігопаду в перший день лютого, або ж буде тепло та сухо, з посиланням на карту Укргідрометцентру, пише 24 Канал.

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Чим дивуватиме погода на початку лютого

За орієнтовним прогнозом на картах, майже по всій Україні 1 лютого буде без опадів. Ймовірно, лише в Чернігівській і Сумській області вдень подекуди пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Невеликий дощ наразі очікується і в Рівненській та Волинській.

Сильних морозів у перший день лютого, ймовірно, не буде. Ба більше, вдень в Україні пригріє до +8 градусів. Вночі ж очікується лише невеличкий мінус, – максимум 5 морозу і то на крайньому Сході. Загалом у межах 0 – 3 градусів морозу.

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Орієнтовний прогноз погоди на 1 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз на місяць

Раніше синоптикиня Укргідрометцентру зауважила, що поки зарано детального говорити про погоду в наступний місяць. Однак, вже є певні тенденції того, що в лютому середня місячна температура може бути на 1 – 1,5 градуса вище за кліматичну норму.

Звичайно ж, можуть бути різні періоди. Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури,

– розповіла Наталія Птуха.

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