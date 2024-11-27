Якою буде погода на Миколая, Різдво і Новий рік
На минуле Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за +10 градусів.
Якою ж може бути погода на це Різдво та Миколая, а також Новий рік 2025, – відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.
Зверніть увагу Погода на грудень 2024: чи будуть сильні морози і багато снігу в перший місяць зими
Погода на Миколая, Різдво, Новий рік
Наталія Птуха наголосила, з такою завчасністю давати якісь практичні показники на 25 чи 31 грудня синоптики не можуть. Мовляв, ще зарано.
Якщо говорити, що за новим стилем Миколая 6 грудня, скоріше за все, буде без опадів у цей день. Однак усе може помінятися,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Також додала, що за розрахунками на 25 листопада, початок грудня в Україні без опадів, з помірними зимовими температурами.
Тобто без сильних морозів, але й без надто високих температур. Усе в межах норми,
– сказала Наталія Птуха.
Дивіться також Зимовий апокаліпсис у Карпатах: рятувальник показав негоду на високогір'ї
Чи будуть сильні снігопади до кінця листопада
- Представниця Укргідрометцентру також розповідала, що у вівторок на Луганщині, Донеччині та в Криму, а в середу – в західних, північних та Харківській областях може невеликий мокрий сніг і до, але досить локально.
- "Однак снігопадами це точно не назвеш. Тому лише трішечки десь може бути змішана фаза опадів", — наголосила Наталія Птуха.
- У західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.
- Уже з четверга, 28 листопада, і навіть вдень середи, буде трохи більше хмарності. Адже через Польщу та Білорусь проходитиме циклон. Однак на нашу територію виходити не буде. Тільки його атмосферний фронт в четвер зачепить західні області.
- Далі, у п'ятницю, фронт трохи просунеться до північних і частково центральних областей, але вже втрачатиме свою силу.
- Тож у четвер тільки на Заході очікують опади переважно у вигляді дощу, у Карпатах – з мокрим снігом. Решта областей без опадів.
- Синоптикиня наголосила, що сильні снігопади в Україні поки не очікуються.