Чи буде різка зміна погоди вже в перші дні травня

Минулого тижня до України знову знизилася температура аж до заморозків, а подекуди навіть йшов мокрий сніг. На щастя, похолодання на довго не затрималося. Травень уже на порозі.

Якою буде погода на початку травня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також Україну накриють дощі: коли та в яких областях очікувати опадів

Погода на початок травня

Синоптикиня зауважила, що 1 – 2 травня повинно бути по-весняному комфортно. Заморозки вже не очікуються.

За оновленими прогнозами, вночі 30 квітня – 1 травня +6 – +11 градусів. Однак, 2 травня можливе зниження температури до +2 – +8 градусів.

Удень +17 – +22, але у четвер на Півночі, у п'ятницю в більшості областей +13 – +18 градусів.

Читайте також Чи будуть ще заморозки, у яких областях йтимуть дощі: прогноз погоди на 30 квітня

Погода на 1 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наталія Птуха також розповідала, що 1 – 2 травня очікується знову поле підвищеного атмосферного тиску. Тож ймовірність опадів менша.

1 травня невеликі короткочасні дощі на Північному Сході, вночі й на Півночі. Також синоптики попередили про можливе посилення вітру. Удень 1 травня в більшості областей, 2 травня на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Погода на 2 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Наталія Птуха також зазначила, що загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, – 88 – 138 міліметрів.

"Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – підкреслила синоптикиня.

До речі, за попередніми прогнозами, у травні середня місячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

"Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – наголосила Наталія Птуха.

Також представниця Укргідрометцентру зауважила, що загалом заморозки у травні можливі. Однак, практично поки що на початку місяця їх не видно. Синоптики будуть уточнювати інформацію.