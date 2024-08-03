Уже в серпні: в яких областях можуть вдарити заморозки

Очікується, що серпень 2024 року в Україні буде спекотним. Втім, уже наприкінці місяця можуть вдарити заморозки.

Про це повідомив заступник директора Укргідрометцентру. Анатолій Прокопенко розповів, яким буде останній місяць літа.

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Заморозки в серпні

Експерт зазначив, що в цілому серпень характеризується стійкою антициклональною погодою. Тобто сонячних днів буде багато, а дощових – навпаки.

За прогнозом, вдень буде жарко, як у липні, а ночі стануть холоднішими. Повторення екстремальної спеки, яка була в другий місяць літа, малоймовірне.

Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях. Вони бувають не кожного року, але наприкінці місяця можливі,

– наголосив заступник директора Укргідрометцентру.

Прокопенко зауважив, що таких явищ, як сильні грози, зливи, шквали тощо в серпні буває мало. На відміну від червня та липня, цього місяця більш стійка і прогнозована.

Експерт додав, що серпень розпочнеться спекою через надходження гарячого повітря з північної Африки. Далі температура буде знижуватися до комфортної.

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Абсолютний мінімум температури повітря 1 – 7 градусів тепла, на узбережжі морів 8 – 13. Тим часом у Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях подекуди 0 – 2 градуси морозу.

Раніше в Укргідрометцентрі зробили прогноз середньої місячної температури повітря та кількості опадів у серпні 2024 року. Зокрема, зазначили, що передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 градуси (на Південному Сході на 2,5) вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми.

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