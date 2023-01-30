Найвищі показники за всю історію, – синоптик про погоду у січні 2023

У січні цього року в Україні були одразу дві основні хвилі тепла. Зокрема, у перші дні місяця та з 18 до 21 числа. Температурні рекорди зафіксували у більшості областей України. Подекуди показники навіть відповідали середині квітня.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Цікаво, що йдеться про найвищі показники за всю історію метеорологічних спостережень.

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Рекорди січня побиті саме у 2023-му

На 115 метеостанціях приблизно за два періоди, – 1 – 3 і 18 – 21 січня, фахівці зафіксували максимальні показники денної, а подекуди навіть середньодобової температури.

Це були найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень: для Києва – 143 роки, для інших метеостанцій України – близько 100 років,

– зазначила Птуха.

У Сваляві на Закарпатті 1 січня зацвіли підсніжники / Фото Йожефа Молнара

Синоптикиня додала, що такі показники по всій країні, звичайно ж, є досить-таки аномальними. Подекуди температура навіть відповідала середині квітня. Максимальні плюси були зафіксовані не лише для конкретно числа, а для всього місяця.

Тож можна сказати, що рекорди січня були побиті саме в цьому році,

– підкреслила Наталія Птуха.

У січні також оновився національний температурний рекорд України. Зокрема, на Водохреще у Джанкої повітря прогрілося до