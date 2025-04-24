Якою буде погода у травні: чи можуть вдарити заморозки

У першій декаді квітня в Україні різко похолодало. Випав сніг і вдарили заморозки, подекуди до -10 градусів. І хоча весняне тепло вже повернулося, похолодання ще можливе.

Та чи можуть у травні знову вдарити заморозки, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на травень

Синоптикиня зауважила, що заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні є такі приклади. Небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані.

Звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Але виключати теж поки що не можемо. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це тиждень – 10 діб, – те, про що можемо говорити,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, поки що насолоджуємося теплом. А далі, 26 – 27 квітня, в Україні очікується певна зміна погодних процесів.

Додала, поки що насолоджуємося теплом. А далі, 26 – 27 квітня, в Україні очікується певна зміна погодних процесів.

"Наскільки буде інтенсивне зниження температури всередині третьої декади квітня, уже буде видно десь за 5 днів хоча б до того дня", – зазначила представниця Укргідрометцентру.

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Заморозки та сніг у квітні

У першій декаді квітня в Україну прийшло різке похолодання. Вдарили заморозки, подекуди навіть до -10 градусів, а в багатьох областях випав сніг.

Синоптикиня наголосила, що такі зниження температури у квітні можуть бути і якихось рекордно низьких значень фактично зафіксовано не було.

Деякі метеостанції в окремі дні могли зафіксувати, наприклад, нічну температуру на кілька градусів нижчу, ніж колись спостерігалася на цій метеостанції. Однак, це зовсім поодинокі випадки.

Наталія Птуха підсумувала, що таке похолодання у квітні буває. Цього року була особливість, що березень досить теплий і розпочалася вегетація рослин.

"Тому після +20 градусів, які в нас були у березні, ці зниження до мінусів у квітні трохи бентежать. Але чогось дуже аномального в цьому немає. Тобто таке у квітні трапляється", – наголосила синоптикиня.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22, на Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.