До +26 по всій країні, подекуди дощі, а місцями навіть грози: прогноз погоди на 23 квітня

В середу, 23 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Загалом по всій країні буде тепла погода, однак в деяких областях будуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 23 квітня

У більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решта території синоптики не прогнозують опадів.

Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман.

Вітер змінних напрямків, пориви якого сягатимуть 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 21 – 26 градусів, у західних областях та на узбережжі морів 17 – 22 градусів,

– ідеться в повідомленні.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +21...+23;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +23...+25;

Тернопіль +22...+24;

Чернівці +23...+25;

Хмельницький +22...+24;

Луцьк +22...+24;

Рівне +21...+23;

Житомир +23...+25;

Вінниця +25...+27;

Одеса +22...+24

Миколаїв +23...+25;

Херсон +23...+25;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +24...+26;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +24...+26;

Суми +25...+27;

Полтава +23...+25;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +24...+26;

Харків +24...+26.



Погода на 23 квітня / Інфографіка Укргідрометцентру