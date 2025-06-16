Чи буде в Україні різка зміна погоди вже незабаром

Почалася друга половина червня. Втім, в Україні продовжується нестійка погода. Спостерігаються коливання температури. У частині областей дощі та грози.

Та чи буде різке потепління вже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозували, що 17 червня вночі в західних, удень у північних, центральних і східних областях йтимуть невеликі короткочасні дощі. Також подекуди будуть грози.

Далі, 18 червня в більшості областей уже без опадів. Тільки на Сході й у Приазов'ї подекуди буде невеликий короткочасний дощ, гроза.

19 червня вночі без опадів, удень в Україні, крім Півдня, очікується короткочасний дощ. Місцями буде гроза.

У найближчі три доби вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +12 – +17 градусів, на узбережжі морів до +21. Удень +23 – +29 градусів, але 17 та 19 червня на Заході й Півночі +20 – +25 градусів.

Тож різкої зміни погоди в Україні ще не буде. Спека й припинення дощів найближчими днями не очікується.

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Погода на 17 – 19 червня в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

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Погода на місяць