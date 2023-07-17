Грозові дощі знову накриють частину областей: де та скільки ще будуть опади

На вихідних в Україні було сухо та сонячно. Втім, новий тиждень знову розпочнеться дощем. Щоправда, поки що литиме ще не всюди.

Синоптики попереджають про зливи та грози. Де чекати опадів цього разу, розповідає 24 Канал.

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У яких регіонах знову дощитиме

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 17 липня короткочасні дощі та грози знову будуть у західних областях. Водночас там очікується літня спека до +33 градусів (це в тіні, на сонці ж – ще більше).

18 липня в західних, північних, більшості центральних, місцями в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами,

– зазначили синоптики.

Зауважимо, що далі опади знову посиляться та вже незабаром, ймовірно, накриють усю територію нашої держави. Тож не забудьте підготувати свої дощовики та парасольки. Окрім того, стануть у нагоді гумові чоботи.

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Прогноз погоди на 17 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додамо, раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру. Під час них перерва між опадами понад 3 години. Окрім того, такі дощі не дуже тривалі, можуть йти, припинятися, а тоді знову відновлюватися.

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Орієнтовний прогноз погоди на 18 липня / Скриншот з Укргідрометцентру