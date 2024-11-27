Чи буде різка зміна погоди – потепління або сильні морози вже найближчими днями
Минулого тижня в Україні відчутно похолодало. Посилилися морози й частину регіонів засипало снігом.
Та чи чекати сильних морозів або значного потепління вже найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода в Україні
Напередодні, 25 листопада, Наталія Птуха розповіла, що синоптична перспектива на 10 діб не передбачає різких перепадів погоди.
Навпаки, після атмосферного фронту у четвер – п'ятницю (28 – 29 листопада), неактивного, але все ж таки з більшою хмарністю, на вихідних і на початку наступного тижня у нас переважатиме погода без опадів. На неї знову впливатиме поле підвищеного тиску. Тому поки очікуємо досить таку спокійну погоду, передзим'я,
– наголосила синоптикиня.
Також відповіла, що значні морози, зокрема, -10 – -15 градусів і більше наразі не очікуються. Зазначала, ніч і на вівторок, і на середу, ще може бути морозною.
Якщо говорити безпосередньо для Києва, найморозніша ніч очікується саме на 27 число, тобто на середу. Це -5 – -7 градусів вночі може бути. Вдень близько 0 градусів,
– сказала Наталія Птуха.
Починаючи з 28 листопада вночі буде 0 – -2 градуси. І до початку грудня максимум до -5 градусів вночі, не більше, наголосила синоптикиня.
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Прогноз погоди на грудень 2024
- Птуха розповіла, що за даними світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що цього року грудень в Україні буде близьким до норми. Так, середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.
- "Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки що не очікуємо. Якраз-таки очікуємо близькі до кліматичної норми, більш класична зимова погода", – наголосила експертка.
- До речі, згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Однак, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.
- Абсолютний максимум +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.
- За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів у грудні 2024 року очікується в межах норми. Зокрема, 34 – 78 міліметрів. Однак, у гірських районах 81 – 105.
- "Єдине, що, можливо, менше опадів, принаймні на початку грудня, надалі ми ще не можемо говорити, але в нас знову ж таки, оскільки антициклон, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів", – зазначила синоптикиня.