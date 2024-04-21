Температура на 10 – 15 градусів вища за норму: з чим пов'язана аномальна спека у квітні

Кінець березня та перша половина квітня цього року були аномально теплими. Подекуди температура повітря навіть сягнула до +30 градусів.

З чим була пов'язана така аномальна спека, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

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Така температура характерна для літніх місяців

Метеорологиня зауважила, що перша половина квітня була аномально теплою. Особливо здивувала погода наприкінці березня і на початку другого місяця весни.

Максимальна температура повітря сягала +25 і навіть в окремих районах +29 градусів тепла, і була на 10 – 15 градусів вищою за кліматичну норму,

– підкреслила Віра Балабух.

Також додала, що така температура характерна для літніх місяців. Зумовлена вона була потужним виносом субтропічного повітря, який приніс до нас не лише літнє тепло, а й пил із Сахари.

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