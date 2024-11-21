Як довго в Україні будуть дощі та сніг: коли припиняться опади
Синоптики попереджали про складні погодні умови внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів. Кілька днів поспіль будуть значні опади, подекуди сильні снігопади та хуртовини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Снігопади в Україні
В Укргідрометцентрі попереджали, що протягом 20 листопада у західних областях, 21 – 23 листопада вже на більшій частині території України, 24 листопада у східних областях будуть значні опади у вигляді дощу та снігу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
У Карпатах сильні снігопади, пориви 25 – 30 метрів на секунду, хуртовини.
Згодом синоптики уточнили, що у четвер, 21 листопада, в Україні, крім Заходу та більшості північних областей, пориви вітру 17 – 22 метри на секунду.
У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій – вдень значний дощ. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий),
– зазначили в Укргідрометцентрі.
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Додамо, раніше синоптики зазначали, що в Україні, окрім Півдня, утвориться сніговий покрив висотою 3 – 5 сантиметрів, втім, у Карпатах 20 – 50 сантиметрів. На дорогах ожеледиця, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу.
"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", – наголосили в Укргідрометцентрі.
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Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у неділю дощі та сніг очікуються тільки на крайньому Заході, а вже 25 листопада по всій Україні без опадів.
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