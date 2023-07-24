Аж до +40 градусів: де та коли чекати сильної спеки в Україні

У частині областей останній тиждень липня також буде дощовим. Втім, синоптики прогнозують, що вже незабаром у частині регіонів буде сильна спека.

У понеділок в Україні буде переважно без опадів. Вдень здебільшого пригріє до +24...+29 градусів. Втім, подекуди буде більше.

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В Україні прогнозують сильну спеку

У наступні дві доби в західних та північних, вдень місцями і центральних областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.

Температура вночі +15...+20 градусів. На Півдні до +25. Вдень +29...+35. У південних областях місцями +36...+39 градусів. 26 липня у західних та північних областях +23...+28,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що йдеться про температуру в тіні. На сонці, звичайно ж, може бути ще більше, ймовірно, подекуди навіть +40 градусів.

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Прогноз погоди на 24 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Європу охопила аномальна спека