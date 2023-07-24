Аж до +40 градусів: де та коли чекати сильної спеки в Україні
Джерело:Укргідрометцентр
У частині областей останній тиждень липня також буде дощовим. Втім, синоптики прогнозують, що вже незабаром у частині регіонів буде сильна спека.
У понеділок в Україні буде переважно без опадів. Вдень здебільшого пригріє до +24...+29 градусів. Втім, подекуди буде більше.
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В Україні прогнозують сильну спеку
У наступні дві доби в західних та північних, вдень місцями і центральних областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території – без опадів.
Температура вночі +15...+20 градусів. На Півдні до +25. Вдень +29...+35. У південних областях місцями +36...+39 градусів. 26 липня у західних та північних областях +23...+28,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що йдеться про температуру в тіні. На сонці, звичайно ж, може бути ще більше, ймовірно, подекуди навіть +40 градусів.
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Європу охопила аномальна спека
- Зауважимо, що раніше Європу накрила аномальна спека. В Італії через це навіть оголосили червоний рівень небезпеки.
- У Греції температура перевищила 40 градусів. У годину пік в Афінах навіть закрили туристичну пам'ятку Акрополь, щоб захистити відвідувачів. Річ у тім, що люди втрачали свідомість та зазнавали теплового удару.
- Через спеку в Іспанії спалахнули масштабні пожежі. Швидкому поширенню вогню сприяла посуха та сильний вітер. З острова Ла-Пальма евакуювали щонайменше 500 людей. За словами президента Канарських островів, пожежа, що спалахнула зранку 15 липня, знищила щонайменше 11 будинків.
- До речі, також високі температури досягли центральних частин Європи, зокрема, пригріло в Німеччини та Польщі.