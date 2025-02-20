Чи буде в Україні аномально тепла весна: прогноз на березень, квітень і травень
- Весна 2025 року в Україні очікується теплою і посушливою.
- Найбільший дефіцит опадів прогнозується у березні та травні.
Очікується, що весна в Україні буде теплою й посушливою. Протягом сезону опадів може випасти втричі менше, ніж кліматична норма.
Про це у статті для "Дзеркала тижня" писала Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, – повідомляє 24 Канал.
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Погода на весну 2025 в Україні
Метеорологиня зазначала, що за даними Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, лютий і весняні місяці в Україні можуть бути на 1 – 2 градуси теплішими за кліматичну норму.
Водночас експертка наголосила, попри істотне підвищення температури повітря протягом весняного сезону, повторюваність сильних різких похолодань на Поліссі й у лісостеповій зоні України збільшується. Такі зміни вкрай небезпечні для сільського господарства, адже мінімальна температура повітря за такого вторгнення холоду може опускатися нижче 0 градусів.
Заморозки, що виникатимуть, можуть завдати значної шкоди культурам, які цього року значно раніше розпочинають вегетацію. До речі, найбільша ймовірність таких процесів — у березні та квітні.
Очікуємо в березні середню за місяць температуру від +5 – +7 градусів на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3 – -+4 на Сході України. У квітні середня температура повітря за місяць буде вищою за +10 градусів, отже, в природі відбуватиметься активна вегетація,
– наголосила метеорологиня.
Уточнила, середньомісячна температура може коливатися від +12 градусів на Півдні до +11 на Сході й Півночі.
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До речі, у травні середня температура за місяць становитиме +15 градусів. Зокрема, від +10 на Півдні й Закарпатті до +17 на Півночі та Сході.
Весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми,
– зауважила Віра Балабух.
Додала, кількість опадів може сягати 100 міліметрів за сезон. Тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні.