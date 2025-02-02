Чи може тепла зима вплинути на погоду весною і влітку
Цієї зими в Україні спостерігаються аномально високі температури. Такі показники більше характерні для весняного сезону.
Та чи вплине тепла зима на весну й літо, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
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Погода на весну й літо 2025
Метеорологиня зазначила, що попри аномально високі температури, похолодання у нас все ж таки можливі. І вони можуть завдати шкоди рослинам, які вже почали розвиватися.
Також Віра Балабух наголосила, що опади, які випадають при температурі близько 0 градусів, сприяють утворенню ожеледі, налипання мокрого снігу, що також становлять небезпеку і можуть завдати збитків.
До речі, відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими. Влітку це може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води.
Аномально високі температури, які зараз спостерігаються, характерні більше для весняного сезону, а не зимового. Тож тепла зима поступово перейшла у ранню весну. Однак, температура повітря зимою і літом не пов'язані між собою. Вони залежать від різних процесів. То ж говорити про те, що тепла зима зумовить спекотне літо,
– не можна,
– наголосила метеорологиня.
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Зверніть увагу! Відповідно до останніх розрахунків світових центрів погоди, весна в Україні очікується теплою, на 1 – 2 градуси вищою за норму. Втім, можливі й затоки холоду.
Чому в Україні аномально тепла зима
- Віра Балабух зауважила, що за останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць.
- Основна причина таких змін – підвищення концентрації парникових газів, які зараз є найбільшими за останні 800 000 років.
- Також впливають природні чинники, які наклалися на парниковий ефект, – зокрема, підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.
- Тенденція до підвищення температури повітря зберігається й надалі. Висока ймовірність, що наступна зима в Україні також буде теплою.