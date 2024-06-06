"Рот Путіна змушений говорити": у ГУР пояснили мету останніх погроз Путіна Заходу

Російський диктатор Володимир Путін намагається зірвати Саміт миру та допомогу західних партнерів Україні. Для цього Кремль використовує звичну практику шантажу і залякувань.

Путін завжди бреше

Саме так представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментувавв етері телемарафону вчорашню заяву російського президента Путіна, який попередив Західні країни, що вони граються з вогнем. Юсов наголосив, що кремлівський диктатор постійно бреше стосовно розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

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Ми чуємо кожного разу, коли виступає Путін, що він бреше. І з якою метою він це робить – маємо аналізувати. Зрозуміло, що це інструмент ІПСО, який використовується, в тому числі напередодні Саміту миру, який проводить Україна і міжнародна коаліція, партнери, вільні країни з метою врегулювати чесно і справедливо, зупинити агресивну війну Росії проти України,

— зазначив Юсов.

Мета Путіна

Юсов зазначив, що брехливі заяви кремлівського диктатора спрямовані на зрив оборонних зусиль України та допомоги від західних партнерів.

"Значить, все правильно робимо. Дипломатичні зусилля разом з оборонними, безпековими зусиллями ідуть в правильному напрямку, якщо особисто рот Путіна змушений про це говорити", – додав представник ГУР.

Що цьому передувало