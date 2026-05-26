Путін у відчаї: чому Кремль вибухнув новими погрозами Києву та на що насправді здатен

Москва видала чергові погрози на адресу України, лякаючи новими ударами по "центрах ухвалення рішень". Російське МЗС навіть порадило іноземцям якнайшвидше поїхати з Києва.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зателефонував державному секретареві США Марко Рубіо та передав послання для Дональда Трампа. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому Кремль зараз активно лякає новими ударами по Києву та чого варто чекати.

Чому Кремль погрожує новими ударами по Києву?

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зауважив, що Путін не може захистити звичайних росіян, оскільки дбає насамперед про себе, тому стягнув засоби ППО до своїх резиденцій, бункерів та Москви. Тож Кремль мусить щось вигадувати, як він відповідатиме на українські атаки дронів.

Цей травень багато чого змінив. Ми ще до кінця цього не відчуваємо, але зміни вже починають задавати нові тренди, темпи розвитку інформаційних кампаній, суспільно-політичних змін у Росії,

– наголосив Ткачук.

І Путін уже не відповідає тому образу, який роками формував про себе: нині це старий хворий дід, який просить про перемир'я, щоб не довелося 9 травня ганебно втікати з Красної площі під час параду.

Натомість Україна успішно розвиває технології та системно вибиває російські НПЗ. Російське суспільство це дивує та цікавить, як таке взагалі сталося. І, як свідчать дані останніх опитувань, росіян стали дуже непокоїти удари по їхніх містах – більше за якісь "успіхи" на фронті.

Та й немає що "продати" росіянам із поля бою. Вони дійсно багато де загальмували, хоча є певні просування тактичного рівня,

– сказав військовий.

Росія нині перебуває у нікчемному становищі, підтвердженням чого, зокрема, є удар розпіареним "Орешником" по гаражах у Білій Церкві. За словами Ткачука, він продемонстрував справжні можливості цієї зброї та підтвердив, що Кремль видавав бажане за дійсне.

Якою може бути наступна атака на Україну?

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет. Але є суттєва різниця між "виробляти більше" і "мати можливість регулярно проводити атаки масштабу 24 травня". Щоб завдати такого удару, потрібно накопичити запаси, підготувати носії, здійснити координацію й загалом мати величезний ресурс.

Технічно Росія ще здатна проводити подібні масовані атаки, але питання тут не лише у можливості, а у вартості та темпах відновлення запасів. Такі удари дуже дорогі навіть для російського ВПК. Особливо якщо говорити про "Кинджали", "Циркони" чи потенційне застосування "Орешника",

– наголосив Храпчинський.

"Орешник" зараз активно намагаються розкрутити як суперзброю, хоча більше запитань виникає щодо його реальної ефективності, ніж самого факту запуску.

За його словами, дрони зараз є основним інструментом виснаження української ППО, тоді як ракети використовуються більше як елемент прориву або психологічного тиску. Тому Росія продовжуватиме комбінувати масовані атаки з регулярнішими хвилями "Шахедів".

Він вважає, що заяви про удари по центрах ухвалення рішень є не стільки військовою, скільки інформаційно-психологічною кампанією. Росія нагнітає, хоче показати, що начебто може ще більше ескалувати.

Як правило, такі заяви з'являються тоді, коли Кремлю потрібно або компенсувати відсутність стратегічних успіхів на фронті, або посилити психологічний тиск на українське суспільство. І тут важливо розуміти: сам факт запуску великої кількості ракет ще не означає наявність реального військового ефекту,

– заявив авіаексперт.

Тож Росія одночасно запускає велику кількість різних цілей – "Шахеди", дрони-імітатори, крилаті та балістичні ракети, щоб перевантажити нашу ППО.

Як ще намагається тиснути Росія?

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що Путін послідовно намагається чинити тиск.

Він нагадав, що глава Кремля нещодавно укотре вдався до пропагандистських дій із військовою компонентою: влаштував ядерні навчання спільно з Білоруссю, до яких залучив те, що, звісно ж, не має аналогів.

За його словами, Білорусь є додатковим плацдармом насамперед для гібридних дій Кремля як у бік України, так і щодо країн Балтії.

До речі, як і один із "Орешників", який запускали в масовому ударі по Україні. Це тиск нібито з використанням ядерної компоненти,

– зауважив Романенко.

Масована атака на Україну, яку Росія здійснила 24 травня, є спробою залякати і Європу, і дипломатів. Адже внаслідок цього удару пошкоджено будівлю посольства Азербайджану та місце проживання посла Албанії.

Воєнний аспект, додав генерал-лейтенант у відставці, завжди був і залишатиметься у росіян, тому що самі вони, крім сили, нічого не сприймають. Україна ж разом зі справжніми союзниками має думати, як ефективно протидіяти Росії.

Як на погрози Росії відреагували Україна та світ?

Військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що погрози Києву схожі на істерику Росії. Водночас він не виключає, що противник справді може намагатися завдавати по Україні потужніших ударів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що атаки Росії на Україну є нагадуванням про те, що війну потрібно завершувати. І Білий дім зробить усе можливе для цього. Також він зазначив, що передав Дональду Трампу повідомлення, яке Сергій Лавров переказав йому від Володимира Путіна.

Посольства ЄС, Франції та Польщі різко засудили чергові залякування з боку Росії. Вони наголосили, що продовжують свою роботу в Україні й не мають наміру їхати з Києва.