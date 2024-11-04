Харків проводив в останню путь полковника поліції, що загинув від обстрілу Росії

4 листопада в Харкові відбулася церемонія прощання з полковником поліції, що загинув під час ракетної атаки. У заході взяли участь близько тисячі людей, які прийшли віддати останню шану загиблому.

У Харкові провели прощальну церемонію для полковника поліції Андрія Матвієнка, який загинув внаслідок ворожого ракетного удару 1 листопада. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Думку".

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Що відомо про загибель Андрія Матвієнка

Цей інцидент трапився під час атак Росії, внаслідок якої постраждало 50 осіб, серед яких 36 поліцейських.

Прощання з Матвієнком відбулося 4 листопада і зібрало близько тисячі людей. З них колеги з Головного управління Національної поліції в Харківській області, рятувальники, патрульні поліцейські, а також родичі та знайомі загиблого.

Церемонія поховання Андрія Матвієнка / Фото з Думки

Зверніть увагу! На заході були також присутні керівники місцевих управлінь, представники обласної адміністрації та міської ради.

Полковника поховають поряд з його батьком.

Нагадаємо, на Харківщині загинув поліцейський Андрій Ладика, коли рятував цивільних у Вовчанську.

До того ж поліцейський Віталій Сердюк загинув внаслідок обстрілу керованими авіабомбами у Костянтинівці, отримавши тяжкі поранення.