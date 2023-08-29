Путіну страшно, – у Зеленського пояснили "таємний похорон" Пригожина

Михайло Подоляк відреагував на церемонію поховання Євгенія Пригожина. Він перерахував дивні моменти та пояснив, по якому з них можна зробити висновок про Владіміра Путіна.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк саркастично назвав ситуацію з Євгенієм Пригожиним бездоганною. За його словами, це все, що потрібно розуміти про теперішню Росію та майбутнє країни-агресорки.

Читайте також "Пригожин точно мертвий": у кого та який був мотив його ліквідувати

Путін та його страхи

Подоляк назвав "таємний" похорон колишнього ватажка найманців з ПВК "Вагнера" абсолютним символом справжнього страху російського диктатора. За його словами, Путін панічно боїться масових протестів в Росії навіть після демонстративного вбивства вагнерівця Пригожина в небі над Твер'ю.

Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться репутаційного обнулення, що триває. Боїться своїх "героїв", нав'язливо розчиняючи їх у невідомості,

– додав представник ОП.

Як зазначив радник Андрія Єрмака, російська влада не повідомила про місце похорону, час та кількість "супроводжуючих осіб". На його думку, це сталося тому, що Путіну страшно.

Як ховали ватажка найманців

Російські ЗМІ з посиланням на анонімного працівника кладовища заявили, що воєнного злочинця поховали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. 29 серпня сталася церемонія поховання, яка йшла 40 хвилин.

За словами неназваного співрозмовника, на цей похорон прийшли від 20 до 30 осіб. Це були близькі родичі Пригожина. Серед них не було людей у військовій формі. Соцмережами поширилися фотографії могили ватажка найманців. На кадрах можна побачити, що хтось поклав біля надгробка уривок із вірша російського поета-українофоба Йосипа Бродського.

Такий вигляд має могила воєнного злочинця / Фото з соцмереж

Що цьому передувало