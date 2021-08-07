У Києві прощаються з Євгеном Марчуком: фото та відео

У Києві 7 серпня відбувається прощання з видатним політичним діячем Євгеном Марчуком. Його життя обірвалося у віці 81 року від серцево-легеневої недостатності.

Раніше усіх, хто хотів попрощатись з Марчуком, запросили прийти в будинок офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, що у Києві.

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Як відбувається прощання з Марчуком

Через коронавірус у будівлю одночасно пускали лише обмежену кількість людей. Востаннє побачитися з Марчуком українці можуть з 12:00 до 15:00. Після цього його поховають на Байковому цвинтарі.

Через похорон правоохоронці перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейним. Людям, що прийшли на церемонію, роздавали газету "День" з некрологом та біографією першого очільника СБУ.

Перекрили вулицю Грушевського / Фото Obozrevatel

На прощання прийшли політики

На похорон принесли вінки від президента Зеленського, українського парламенту та Кабміну. Серед тих, хто прийшов особисто, помітили секретаря РНБО Олексія Данілова, ексміністерку освіти Лілію Гриневич та ексочільника Мін'юсту Олександра Лавриновича. Була і нардепка від "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе та помічник глави держави Сергій Шефір.

Кабінет Міністрів виділив на поховання 198 тисяч гривень. За віддання військових почестей генералу армії України Марчуку відповідає Міноборони та СБУ.

Дивіться фото з церемонії прощання / Фото Obozrevatel:

Як Україна втратила Євгена Марчука

Видатний український політичний діяч помер 5 серпня. За даними Служби безпеки, Євген Марчук мав гостру серцево-легеневу недостатність. Її спричинила коронавірусна хвороба, яку переніс перший глава СБУ.

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На смерть Марчука раніше відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що саме завдяки першому прем'єр-міністру вдалося встановити "тишу" на Донбасі. Глава держави висловив щирі співчуття родині померлого.