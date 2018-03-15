Олега Табакова поховали в Москві: фото
Олега Табакова, російського актора і режисера, народного артиста СРСР поховали на Новодівичому кладовищі в Москві 15 березня.
Табаков помер у понеділок на 83-му році життя після важкої тривалої хвороби.
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Олега Табакова поховали
Раніше 15 березня у Московському художньому театрі імені Чехова відбулося прощання з актором.
На похорон прийшли російські артисти Сергій Гармаш, Іван Янковський, Ігор Верник, Володимир Машков, родичі Марина Зудіна, Павло і Антон Табакова, а також десятки близьких, колег, учнів і друзів Табакова.
Російський актор помер 12 березня. За даними ЗМІ, причиною смерті Табакова став серцевий напад.
На прощання з Табаковим прийшов російськи президент Володимир Путін
Фото: РИА Новости