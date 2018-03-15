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Олега Табакова поховали в Москві: фото

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Похорони Табакова 15 березня 2018
Похорони Табакова 15 березня 2018 / РИА Новости

Олега Табакова, російського актора і режисера, народного артиста СРСР поховали на Новодівичому кладовищі в Москві 15 березня.

Табаков помер у понеділок на 83-му році життя після важкої тривалої хвороби.

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Олега Табакова поховали

Раніше 15 березня у Московському художньому театрі імені Чехова відбулося прощання з актором.

На похорон прийшли російські артисти Сергій Гармаш, Іван Янковський, Ігор Верник, Володимир Машков, родичі Марина Зудіна, Павло і Антон Табакова, а також десятки близьких, колег, учнів і друзів Табакова.

Російський актор помер 12 березня. За даними ЗМІ, причиною смерті Табакова став серцевий напад.

На прощання з Табаковим прийшов російськи президент Володимир Путін

Фото: РИА Новости

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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