Олега Табакова поховали в Москві: фото

Олега Табакова, російського актора і режисера, народного артиста СРСР поховали на Новодівичому кладовищі в Москві 15 березня.

Табаков помер у понеділок на 83-му році життя після важкої тривалої хвороби.

Читайте також: Олег Табаков: біографія та особисте життя радянського актора

Олега Табакова поховали

Раніше 15 березня у Московському художньому театрі імені Чехова відбулося прощання з актором.

На похорон прийшли російські артисти Сергій Гармаш, Іван Янковський, Ігор Верник, Володимир Машков, родичі Марина Зудіна, Павло і Антон Табакова, а також десятки близьких, колег, учнів і друзів Табакова.

Російський актор помер 12 березня. За даними ЗМІ, причиною смерті Табакова став серцевий напад.

На прощання з Табаковим прийшов російськи президент Володимир Путін

Фото: РИА Новости