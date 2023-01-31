Кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти Путіна за напад на Україну, – WP

Росія в Україні скоює геноцид. Країна-терористка вбиває дорослих та дітей. Тіла українців зі слідами катувань знаходять у численних братських могилах. Володимира Путіна необхідно притягнути до відповідальності.

Водночас кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти бункерного діда за звірства Росії в Україні. Станом на січень 2023 року ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут.

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Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд здійснює свою діяльність. Україна підписала статут ще у 2000 році. Водночас досі не ратифікувала його. Тим часом Росія відкликала свій підпис.

Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Він також не може переслідувати в судовому порядку очільників держав, таких як Путін, або проводити заочні судові процеси над його вищими міністрами,

– мовиться у повідомленні.

ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру

Україна ініціює створення спеціального трибуналу. Водночас аби це реалізувати, потрібне схвалення Радбезу ООН (Росія може застосувати право вето), або Генасамблеї ООН.

Усі цивілізовані країни допомагають Україні боротися за свою свободу. Зокрема, Євросоюз шукає, як притягнути до відповідальності країну-терористку. ЗМІ повідомляють, що ЄС хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії.

У січні 2023 року повідомили, що Європарламент вже проголосував за трибунал для Владіміра Путіна і Алєксандра Лукашенка.