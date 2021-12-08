Покарати Росію можуть швидко: Блінкен і Мішель обговорили ворожі війська поблизу України

Глава Євроради Шарль Мішель поспілкувався із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Під час розмови обговорили Україну.

Упродовж телефонних перемовин вони заявили, що Росія повинна зменшити напругу на кордоні з Україною. Також – поділилися своєю стурбованістю щодо ескалації на Сході.

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США та ЄС підтримують Україну

Дипломати підтвердили підтримку нашої держави Мішель заявив про проукраїнські настрої Європейського Союзу, а Блінкен – США. Співрозмовники наголосили на необхідності:

деескалації;

повернення Росії до дипломатії.

Вони вважать, що найкращим вирішення ситуації на Донбасі є повне виконання мінських угод.

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Київ готовий підтримати будь-який формат перемовин із Росією.

Також Мішель та Блінкен погодилися з тим, що якщо Росія посилить свою агресію в Україні, то необхідно ухвалити швидкі та серйозні дії щодо держави-агресорки.

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