Показав відео з критикою Лукашенка: у Білорусі вчителя засудили до 1,5 року суворого режиму

У Білорусі вчителя школи у місті Сморгонь засудили до 1,5 року суворого режиму. Причиною став показ відеоролика з критикою Олександра Лукашенка.

Мовиться про 46-річного вчителя історії Андрія Петровського. Він не визнавав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду.

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Деталі у справі

Серед тих, хто побачив "екстремістський відеозапис", був син місцевого чиновника. Він зняв усе на мобільний телефон і розмістив в "сімейному чаті".

Після цього Петровського звільнили й відкрили щодо нього кримінальне провадження. Згідно з обвинувальним актом, відео начебто містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить Лукашенка.

Вчителя затримали в залі суду після оголошення вироку.

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