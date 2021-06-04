Це буде показове голосування, – Кравчук припустила, чи проголосують за закон про олігархів

У Верховну Раду внесли законопроєкт про деолігархізацію в Україні. Однак саме за цей документ буде дуже показове голосування.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що за результатми голосування виборці зможуть оцінити, хто є представниками народу, а хто належить окремих фінансово-економічних груп. Вона припустила, що законопроєкт про олігархів буде складним для голосування.

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Голосування буде показовим

За словами Кравчук, у певних фракціях вже заявляють, що не підтримають законопроєкт. Однак потім вони будуть змушені пояснити таке рішення своїм виборцям.

Всі розуміють, що за цей законопроєкт буде дуже показове голосування. Не лише за нього, але й за інші законопроєкти, які, наприклад, підвищують податки для олігархів,

– наголосила нардепка.

Кравчук також зазначила, що у "Слузі народу" не хотіли б, аби під час підготовки документа до другого читання з'явилася значна кількість правок, щоб унеможливити або сповільнити його прийняття.

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Конфлікту інтересів не буде

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що в Україні необхідно створити спеціальний орган, який визначатиме, хто є олігархом. За його словами, у Раді нацбезпеки й оборони при ухваленні таких рішень може виникнути конфлікт інтересів.

Однак Кравчук вважає, що цього не станеться, адже РНБО є тим колегіальним органом, який зважено прийматиме рішення на основі думки багатьох осіб.

Депутатка також припустила, що Верховна Рада розгляне законопроєкт у першому читанні вже до середини липня.

Кравчук розповіла про законопроєкт проти олігархів: дивіться відео

Законопроєкт про олігархів: коротко