PokerMatch увійшов у топ-10 найкращих покер-румів світу

Популярний український онлайн-рум стрімко увірвався до світової еліти, приготувавши приємний сюрприз своїм гравцям

Останнього дня осені популярний український покер-рум PokerMatch піднявся в десятку найкращих покерних онлайн-платформ світу за версією авторитетного рейтингу PokerScout. Цей рейтинг враховує активність гравців у різних румах у всьому світі.

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У компанії зазначають, що потрапляння у топ-10 стало справжнім проривом для PokerMatch та українського покеру в цілому.

Ми змогли потрапити до списку найкращих лише за три роки роботи на ринку і не збираємося зупинятися на досягнутому, – кажуть у компанії. – Приємно, що покер в Україні розвивається стрімкими темпами, і цей результат PokerMatch – іще одне тому підтвердження.

Потрапляння у топ-10 рейтингу PokerScout на PokerMatch вирішили широко відзначити. В понеділок, 9 грудня, там відбудеться спеціальний фрірол-турнір із гарантованим призовим фондом 100,000 гривень! Потрапити у нього зможе будь-який покерист, що відіграє 500 роздач за кеш-столами PokerMatch в будь-якій покерній дисципліні та на будь-яких лімітах. Деталі акції – за посиланням