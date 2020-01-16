Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности в организации и проведении азартных игр. Его цель – создание системы эффективного регулирования игорного бизнеса и получение доходов от этого вида деятельности в государственный бюджет Украины.

В первом чтении законопроект поддержали 260 депутатов.

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Что предусматривает законопроект

В первую очередь проект закона легализует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства:

игорные заведения казино;

проведение азартных игр казино через сеть Интернет;

букмекерские пункты;

ведение букмекерской деятельности через сеть Интернет;

игровые автоматы;

лотереи;

организация игр в покер через сеть Интернет.

Кроме того, предусмотрено создание ряда реестров, связанных с игорным бизнесом:

Реестр организаторов азартных игр казино;

Реестр организаторов букмекерской деятельности;

Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;

Реестр операторов лотерей;

Реестр организаторов игры в покер;

Реестр самоограниченных лиц.

Все они будут открытыми для бесплатного свободного доступа и будут размещены на веб-сайте уполномоченного органа – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

Создание специального органа также предусмотрено этим законопроектом. Он будет состоять из председателя и шести членов и будет координировать свою деятельность с Кабинетом Министров Украины. Все члены Комиссии также будут назначаться Кабмином по представлению профильного комитета Верховной Рады Украины.

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Также проект закона предусматривает государственный надзор за соблюдением правил деятельности рынка азартных игр. Он будет осуществляться путем:

контроля за наличием предусмотренных законом лицензий;

проверки соблюдения лицензионных условий;

контроля за соблюдением организаторами азартных игр законодательства, стандартов и других нормативных документов в сфере азартных игр.

Государственный надзор за рынком азартных игр осуществляется путем проведения плановых, внеплановых, фактических проверок (методом контрольных закупок) и мониторинга деятельности организаторов азартных игр при помощи системы онлайн-мониторинга.

Для осуществления контроля за деятельностью организаторов азартных игр и обеспечения прав игроков создается система онлайн мониторинга. Организаторов азартных игр обяжут подключать специальное оборудование, через которое и будет осуществляться мониторинг.

Интересно, что в законопроекте довольно размыто прописано финансовое стимулирование спортсменов. С одной стороны он запрещает организаторам влиять на результаты матчей, а с другой – он законодательно защищает открытое премирование спортсменов. Казалось бы, это похвально, но законопроект не уточняет – премирование за победы, спонспорство или "сливы" спортивных событий.

Законопроект также вводит требования по борьбе с игровой зависимостью (лудоманией). Для этого организаторы игорных заведений должны придерживаться правил идентификации игроков, обеспечить невозможность участия в розыгрышах игроков с лудоманией. За нарушение этой нормы организатор по требованию должен возместить 10-кратный размер ставки.

Игроками лотерей и игорных заведений не могут быть:

недееспособные и ограниченно дееспособные лица;

лица, не достигшие 18 лет;

другие лица, которые в соответствии с законодательством имеют соответствующие ограничения.

Несовершеннолетние также не могут быть посетителями или работниками игорных заведений.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев отметил, что принятие законопроекта не будет означать открытие игорных заведений. Мол, они смогут функционировать только в гостиницах (предварительно статусом от 3 до 5 звезд).

Цель законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту указано, что главной его целью является создание системы регулирования игорного бизнеса, который сможет приносить дополнительные средства государственному бюджету. Их можно будет тратить на поддержку медицины, спорта и культуры.

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Кроме того, важным аспектом является создание государственного регулятора, который сделает невозможной деятельность нелегальных игорных заведений, которые до недавнего времени действовали на территории Украины. Среди них:

до 160 тысяч игровых компьютеров;

до 5 тысяч залов игровых автоматов;

до 2 тысяч пунктов приема ставок;

по меньшей мере 20 подпольных казино.

По словам авторов законопроекта, следствием внезапного и безальтернативного запрета игорного бизнеса в Украине стали:

прямая потеря доходов государственного бюджета в размере, превышающем 10 миллиардов гривен в год;

уничтожение целой отрасли экономики;

уменьшение количества рабочих мест;

развитие теневого рынка без возможности эффективного государственного регулирования.

Сколько государство сможет получить от легализации игорного бизнеса

Председатель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев рассказал, что государство дважды будет получать поступления от игорного бизнеса. Первый раз от продажи лицензий, а второй – от валового игорного дохода.

Каждые 25 автоматов – это лицензия. Если речь идет о казино – это тоже лицензия, которая стоит денег. Также государство будет получать часть из доходов казино от игроков,

– рассказал нардеп.

Он также отметил, что по подсчетам, государство только в первый год после легализации игорного бизнеса сможет получить 3,5 миллиарда гривен.

Что предшествовало принятию законопроекта

Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности.

20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета Министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в 6 областях Украины. Потом игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

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