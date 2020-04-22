Сегодня в покер играют более 100 миллионов жителей планеты Земля и их количество постоянно растет. Для того, чтобы присоединиться к многочисленной армии фанатов интеллектуальной игры и научиться выигрывать в покер, не помешает ознакомиться с азами.

На сегодня существует около сотни разновидностей покера и немало стратегий для каждого из них. Неизменной для всех остается главная цель игры – завладеть как можно большим количеством фишек. Чтобы переиграть оппонента, нужно собрать старшую комбинацию в покере. Давайте подробно рассмотрим их, а за основу возьмем базовый вид игры – Техасский Холдем (Texas Hold'em).

Как формируются комбинации покера в Техасском Холдеме?

В Техасский Холдем играют стандартной колодой – 52 карты. Каждому игроку выдают две карты лицевой стороной вниз, а затем в течении следующих раундов – еще пять общих карт открывают на столе. Каждый игрок использует их, чтобы собрать комбинацию. Комбинации в покере состоят из пяти карт. Из семи розданных карт (по две на руки и пять общих на стол) игрок выбирает лучшую комбинацию, которую он и использует в игре.

Комбинации в покере можно собрать разными способами. Можно использовать собственные две карты в комбинации с тремя общими картами, одну "карманную" в комбинации с четырьмя общими картами, или все пять общих карт.

Старшинство комбинаций Техасского Холдема основано на статистической вероятности их собрать. Чем слабее комбинация – тем больше у вас шансов ее собрать. Старшая комбинация всегда превосходит слабую. То есть две пары двоек и троек всегда будут сильнее пары тузов. Так же флэш всегда будет бить стрит. Запомнить покерные комбинации очень легко, их только десять.

Покерные комбинации по рангу

Старшая карта (англ. high card)

Старшая карта – самая слабая комбинация в покере. Если вы и соперник не собрали ни одну из нижеперечисленных покерных комбинаций, побеждает старшая карта с руки, например туз.

Пара (англ. one pair)

Пара – две карты одного ранга. Это может быть пара королей – один из руки в сочетании с еще одним из доски. Если вы и соперник в борд не попали, пара королей из пяти дополнительных карт будет общей для обоих.

Две пары (англ. two pairs)

Две пары – покерная комбинация, которую формируют 2 пары карт одного ранга. Скажем, вам раздали 9 и J, а каждая из этих карт получила пару на доске.

Сет или трипс (англ. three of a kind)

Сет, или трипс – 3 карты одного ранга. Если вы собрали 3 дамы, 2 из которых со стартовой руки – у вас сет. Если же сформировали комбинацию с "карманной" дамы и еще двух из доски – это трипс. По силе обе комбинации в покере тождественны.

Стрит (англ. straight)

Стрит – 5 карт в порядке возрастания разной масти. Например: разномастные 4, 5, 6, 7, 8. Собрать стрит можно и с помощью одной карты с руки, которую дополнят 4 другие с доски.

Флеш (англ. flush)

Флеш – 5 карт одной масти в любом порядке. По образцу (см. ниже) – червовый флеш с 2, 4, 6, 8, K.

Фул-хаус (англ. full house)

Фулл-хаус – комбинация из трех карт одного ранга и двух другого. Из двух фулл-хаусов победит тот, у которого 3 одинаковые карты будут старшими по рангу. Самый старший фулл-хаус – сочетание трех тузов и двух королей.

Каре (англ. four of a kind)

Каре – четыре карты одного ранга. Как вариант – вы собрали 4 дамы, две из руки и две на доске. Еще один способ собрать каре – дополнить одну "карманную" даму тремя, которые выпали на борде.

Стрит-флеш (англ. straight-flush)

Стрит-флеш – комбинация покера из пяти карт одной масти по порядку, то есть – одномастный стрит. Пример: вам раздали 6 и 7 в кресту, а на "доске" среди 5 карты выпали 8, 9, 10 той же масти.

Роял флеш (англ. royal flush)

Роял флеш – это самая высокая комбинация в покере, состоящая из пяти карт одной масти от 10-ки до туза. Скажем у вас в "кармане" K и Q червовые, которые вы доукомплектовали 10, J и A той же масти с "доски" и собрали роял флэш.



Покерные комбинации. Фото: PokerMatch

Равные комбинации в покере

Нужно также знать, как в покере определяется победитель, когда у игроков равные комбинации. Ведь два игрока могут составить пару, две пары, или трипс равного номинала. В этом случае сила руки будет определяться кикером – особой картой, которая не входит в состав комбинаций. Например, если игроки собрали пары десяток, то победителем станет тот, у кого кикер – валет, а не девятка.

Как выигрывать в покер: потенциал покерных комбинаций

Для того, чтобы оценить потенциал каждой из 10 комбинации покера, вероятность их выпадения можно вычислить математически с помощью покерного калькулятора. Все будет зависеть от конкретной покерной раздачи и того, какую стартовую руку вы получили. Если же считать по теории вероятности, без конкретики, старшие комбинации в покере выпадают крайне редко.



Покерные комбинации. Фото: freepik.com

Вероятности комбинаций в покере

Скажем, вероятность получить сильную комбинацию роял флэш – меньше 0,00015%. А шансов собрать от десятки до туза одной масти дважды подряд столько же, как на то, что обезьяна сможет сыграть на фортепиано "Лунную сонату" Бетховена.

Вероятность собрать вторую по силе комбинацию – стрит-флеш – составляет 0,00135%. Каре вы будете собирать чаще – в 0,024% случаев. Шансы собрать фулл-хаус, флеш и стрит также ниже одного процента.

Куда более часто вы будете получать более слабые комбинации в покере. Вероятность собрать сет – больше 2%, две пары – почти 5%, а обычную пару – 42,25%.

Изучить комбинации с помощью покерных наборов

Все эти цифры будут актуальными уже на практике – в онлайн-баталиях на покерных платформах, или в специализированных учреждениях для "живой" игры. Но для начинающих прежде всего не помешает хорошо изучить правила покера и попрактиковаться в азах игры на любительском уровне. Изучите комбинации игры, воспользовавшись простыми покерными наборами, или получите необходимый опыт в онлайне в игре на условные фишки.

Научиться играть в покер и овладеть игрой довольно легко. Однако не позволяйте простоте вводить вас в заблуждение. Количество разнообразных игровых ситуаций в покере огромное, а потому игра бывает крайне сложной на высоком уровне. Поэтому всегда помните об известном высказывании о Техасском Холдеме: "Научиться играть можно в одно мгновение, а совершенствовать свою игру – всю жизнь!"