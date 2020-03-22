В Німеччині легалізували онлайн-покер

Правління Німеччини вирішило вивести прибуткову гральну сферу з тіні аби поповнити бюджет країни.

Новий закон вступить в силу першого липня 2021-го року.

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До 2008-го року гральна індустрія в Німеччині не регулювалася. Але потім влада країни вирішила заборонити онлайн-покер. Грати дозволялося лише на платформах операторів, які зареєстровані в інших державах.

Тож німецькі покеристи регулярно змагалися в мережі. А всі прибутки йшли в бюджети інших країн. Тому федеральне правління Німеччини вирішило змінити ситуацію та наповнити казну держави.

Азартні ігри в інтернеті легалізують. Ба більше, дозволять ліцензуватися операторам, які створять власні платформи для ігор, зокрема й покеру.

Певні стримувальні фактори автори закону все ж вирішили зробити. Зокрема, рекламувати такі онлайн-ресурси дозволять лише у певні години доби, а також сформують конкретні ліміти на суми ставок.

Нагадаємо, на початку року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні. Але далі впровадження цієї ініціативи у життя поставили на паузу.