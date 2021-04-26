Поки деталей немає, – У Кремлі відреагували на зустріч Путіна та Зеленського

У Кремлі прокоментували заяву президента Володимира Зеленського. Перед тим він доручив організувати зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.
Джерело:ТАСС
Деталей про ймовірну зустріч поки немає. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
До теми Все йде до того, що зустріч відбудеться, – Зеленський доручив організувати переговори з Путіним
Що відомо про зустріч
- Зеленський доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку почати організацію зустрічі з Путіним. Єрмак повинен узгодити з Кремлем час та місце.
- Поки невідомо, чи точно відбудуться перемовини. Однак Президент України запевнив, що "все йде до того, що зустріч буде".
Що цьому передувало
- У квітні Росія активно стягувала війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Мовляв, для навчань.
- Крім того, бойовики на Донбасі активізувались. Українська розвідка попередила – від окупантів можливі провокації.
- Потім у Міноборони Росії заявили, що будуть відводити війська.
- На тлі цього загострення Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
- Путін порадив Зеленському говорити з лідерами бойовиків. Однак кремлівський лідер запросив українського президента до Москви. Щоправда, сказав, що про Донбас та Крим говорити не хоче.
- До слова, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук наголошував, що зустріч можлива лише на нейтральній території.