Поки не готові, – політолог назвав країни, які "промовчать" про вибори у Держдуму

У Росії завершились парламентські вибори, проте Україна закликала світ не визнавати результати голосування. Від міжнародної спільноти поки не варто щось очікувати.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, для Росії можна застосувати нові економічні санкції, проте світ до цього поки не готовий.

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У світі немає висновку щодо виборів у Росії

На думку політолога, Україна має робити певні кроки щодо засудження виборів до Держдуми. Пропонувати країнам моделі, під час яких держави можуть не вдаватися до визнання.

Міжнародна спільнота не є одностайною. Хтось може не визнавати ці вибори, а якісь країни поки не готові. Олег Саакян політолог

Які країни побояться не визнати вибори

Саакян вважає, що є певні країни, які не готові жорстко діяти до країни-окупантки. Це насамперед:

Франція;

Німеччина;

Іспанія.

Олег Саакян про невизнання виборів у Держдуму: дивіться відео



Україна, за словами політолога, має аргументувати, які є загрози та інтереси у країн. Зокрема, в Організації Об'єднаних Націй.

"ООН є неефективною через зловживання Росією. Вона зменшує впливовість усіх країн, яких долучили до організації", – зауважив Саакян.

Депутатам Держдуми можуть бути не раді

Російський Центрвиборчком підрахував 99% голосів на "виборах" Держдуми. У результатах переможцем стала провладна партія "Єдина Росія" з показником у 49%.

На думку політолога, якщо вибори не визнають у світі, то російські депутати не зможуть брати участь в іноземних заходах.

"Авторитетні парламентарі не погоджуватимуться на такі заходи. Це зменшує можливості Росії для пропаганди й впливу на Заході", – відзначив Саакян.

Актуально Україна – не Росія: про що нагадали вибори до Держдуми

Росія, вважає політолог, лобіює власні інтереси на Заході. Багато зусиль наших дипломатів спрямовані на те, щоб покращити ситуацію.

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