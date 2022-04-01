Поки рано говорити про зустріч Зеленського та Путіна, – речник Ердогана

1 квітня 2022 , 23:48
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Джерело:

TRT Haber

У Туреччині заявили, що наразі ще рано говорити про зустріч Володимира Зеленського та Путіна. Адже є достатня кількість питань, які необхідно врегулювати.

Про це 1 квітня повідомив прессекретар турецького президента Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.

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Обговорювати зустріч Володимира Зеленського та Путіна поки зарано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення,
– сказав речник.

Нагадаємо, що 29 березня у Стамбулі розпочалися переговори двох делегацій. За їхніми підсумками, Україна запропонувала договір про гарантії безпеки.

Реджеп Ердоган 31 березня вказав на готовність провести зустріч Володимира Зеленського і Путіна.

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Автор: Олег Васьків