Поки рано говорити про зустріч Зеленського та Путіна, – речник Ердогана
1 квітня 2022 , 23:48Читать новость на русском
Джерело:TRT Haber
У Туреччині заявили, що наразі ще рано говорити про зустріч Володимира Зеленського та Путіна. Адже є достатня кількість питань, які необхідно врегулювати.
Про це 1 квітня повідомив прессекретар турецького президента Реджепа Ердогана Ібрагім Калин.
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Обговорювати зустріч Володимира Зеленського та Путіна поки зарано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення,
– сказав речник.
Нагадаємо, що 29 березня у Стамбулі розпочалися переговори двох делегацій. За їхніми підсумками, Україна запропонувала договір про гарантії безпеки.
Реджеп Ердоган 31 березня вказав на готовність провести зустріч Володимира Зеленського і Путіна.
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