Поки що з підписними листами ніхто не заходив, – Разумков про ймовірну відставку

Дмитро Разумков заявив, що поки з підписними листами до нього ніхто не заходив. Мовиться про ймовірні підписи за відставку політика з посади голови Верховної Ради.

Політик розповів, що це обговорюють вже понад рік. Про це нардеп розповів у інтерв'ю.

До теми 100% залишаюся у політиці, – Разумков про плани після можливої відставки

Разумков вкотре прокоментував чутки про можливу відставку

Поки що з підписними листами ніхто не заходив. Ви ж чудово знаєте, що про це говорять років так зо півтора,

– запевнив політик.

Додав, що це відбувається "у формі якихось кулуарних розмов". Проте вважає: "Це буде безповоротний крок, навіть якщо сигнальне голосування проводити у чатах". На думку Разумкова, треба розуміти наслідки такого процесу.

Я не бачу в цьому проблеми, – Разумков про направлення закону про деолігархізацію на Венеційську комісію

Політик пригадав, що хтось це пов'язує з тим, що він направив закон про деолігархізацію на Венеційську комісію.

Але якщо ми зараз подивимося, то президент це повністю підтримує, він нещодавно провів розмову з паном Букіккіо,

– розповів голова Ради.

Пояснив також подальші дії щодо проєкту закону:

як тільки його підпишуть, то знову скерують до Венеційської комісії вже в другому читанні;

він додав: "Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання. Просто про це не хочуть казати колеги".

Я не бачу в цьому проблеми, я вважаю, що я зробив усе правильно. До мене звернулися усі опозиційні фракції, уповноважена з прав людини,

– запевнив політик.

Він вважає, що добрим є те, що Володимир Зеленський підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеційською комісією.

Що відомо про ймовірну відставку Дмитра Разумкова