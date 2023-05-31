Поки затишшя, але готуємось до посилення, – Міноборони про події на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог від інтенсивних наступальних дій перейшов до здійснення масованих артилерійських та авіаційних обстрілів. Попри невдачі, росіяни намагаються змусити ЗСУ перейти від наступу до оборони.

Про це 24 Каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона пояснила з чим пов'язане певне затишшя в інтенсивності штурмових дій ворога на Бахмутському напрямку.

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Маляр наголосила, що декілька останніх днів просування ЗСУ на Бахмутському напрямку немає, вони перейшли до виконання інших завдань.

Досі ворог робив спроби наступу на 4, іноді на 6 напрямках, однак на жодному з них окупантам не вдалося здійснити просування вглиб території України. Мовиться передовсім про Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський напрямки та Куп'янський, де просто зараз точаться бої.

Ворогу доводиться оборонятися

Завдяки тому, що українським військам вдалося просунутися на флангах довкола міста, ворог з наступальних позицій фактично перейшов до оборони. Зараз росіяни змушені оборонятися і вони уже не можуть повернути ті панівні висоти на півночі та півдні навколо Бахмута, які зайняли українські війська, повідомила Маляр.

Ворог наразі намагається провести заміну військ. Виводить вагнерівців, замість них робить спроби залучити регулярні війська. Але після того, як ЗСУ захопили панівні висоти довкола міста, цей процес для ворога надзвичайно ускладнився.

Маляр повідомила про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитися відео

Що замислили окупанти

На Бахмутському напрямку противник намагається змусити українських оборонців перейти від наступу до оборони, але зараз їм це не вдається.

З одного боку інтенсивність наступальних дій ворога значно знизилася, фактично він там не здійснює наступ, але збільшилася інтенсивність обстрілів, авіаційних ударів і артилерійських. Зараз, якщо зрівнювати по цифрах, то кількість цих обстрілів фактично виходить на той рівень, який був під час найзапекліших боїв за Бахмут,

– повідомила заступниця міністра оборони.

Зараз відбувається інша фаза оборони на Бахмутському напрямку. Однак це своєрідне затишшя ненадовго, ситуація буде змінюватися, ворог готується до посилення бойових дій, так само Збройні Сили України здійснюють певний комплекс дій для посилення своїх позицій, саме тому просування по флангах вже декілька днів не здійснюється.