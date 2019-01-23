Поки жодних успіхів, – екс-футболіст Дяченко розповів про власний будівельний бізнес

24-річний колишній воротар винниківського "Руху" Олександр Дяченко прокоментував придбання компанією, що зареєстрована на його ім'я, цілого будинку в історичному центрі Львова.

22 січня стало відомо, що переможцем аукціону з продажу нежитлових приміщень на вулиці Шевській в самому центрі Львова стало ТзОВ "ІнвестБудЛьвів".

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Як пише Zaxid.net, компанія була зареєстрована лише 12 днів тому, а її власником є колишній футболіст футбольного клубу "Рух" (Винники) Олександр Дяченко.

За приміщення на другому, третьому, четвертому поверхах та за мансарду на вулиці Шевській, 10 фірма Дяченка запропонувала найвищу ціну – 27 мільйонів гривень. Стартова ціна лоту була – 16,4 млн грн.

На аукціон був виставлений майже весь будинок №10 на вулиці Шевській, окрім першого поверху, на якому розташовані магазин та сервісний центр.

Будинок, збудований у 19-му столітті, є пам'яткою національного значення.

Загальна площа приміщень, що були виставлені на торги, майже 450 метрів квадратних.

Таким чином метр квадратний придбаних приміщень обійшовся "ІнвестБудЛьвів" у приблизно у 60 тисяч гривень (близько 2140 доларів).

24 канал зв'язався з колишнім воротарем винниківського "Руху", щоб уточнити, що його компанія планує робити з придбаною нерухомістю. Дяченко відповів, що поки не дає коментарів з цього приводу.

Про будівельний бізнес, у який колишній футболіст пішов після закінчення спортивної кар'єри, він розповів теж доволі небагатослівно.

Поки жодних успіхів, бо пройшло лише півмісяця часу, тому нічого такого..,

– відповів у коментарі 24 каналу Олександр Дяченко.

Наприкінці грудня 2018-го 24-річний голкіпер "Руху" повідомив, що вирішив закінчити кар'єру футболіста і пов'язати своє життя з будівельним бізнесом.

До слова, на початку грудня 2018-го у Львові був встановлений рекорд ціни на нерухомість.

Приміщення площею 72,9 метри квадратні було продане на аукціоні за 34 мільйони гривень. Ціна метра квадратного у цій операції встановила абсолютний рекорд для Львова – 16,8 тисяч доларів США за квадрат.

Фірму, яка придбала наддорогу нерухомість, пов’язують з відомим львівським бізнесменом та депутатом міськради Григорієм Козловським, який також є власником винниківського ФК "Рух".