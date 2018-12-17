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      Помер Петро Мельник: яку елітну нерухомість залишив після себе опальний екс-ректор

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      Помер Петро Мельник: яку нерухомість залишив після себе Мельник
      Петро Мельник помер 16 грудня 2018 / Фото із відкритих джерел

      16 грудня у Києві на 62-му році життя помер Петро Мельник – скандально відомий колишній ректор Податкової академії і народний депутат попередніх скликань від Партії регіонів.

      Петро Мельник помер у лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневмонії.

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      Яку нерухомість залишив після себе опальний екс-ректор?

      Із даних, які Петро Мельник вносив у декларації до 2013-го року випливає, що у його власності було немало квартир, земельних ділянок, особняків та автомобілів.

      За даними bigmir.net, більшість з них були розташовані в елітних районах Києва та області.

      З публічних даних, зокрема, рішень суду відомо про накладення арешту, щонайменше на три будинки Мельника – площею 328,5, 664,9 і 160,8 метрів квадратних.

      У селі Дмитрівці під Києвом Мельник збудував одразу три особняки. За даними ЗМІ, усі їх він записав на родичів.

      Петро Мельник помер маєток Київ
      Маєток родини Мельника у селі Дмитрівка під Києвом

      За даними журналістських розслідувань, окрім самого маєтку біля одного з будинків є тенісний корт, пасіка та чимало господарських приміщень.

      Ще один особняк Мельника збудований на Оболонській набережній у Києві.

      Петро Мельник помер родина маєток
      Особняк родини Мельника на Оболонській набережній під Києвом

      Окрім цього, Петру Мельнику належала квартира на вулиці Інститутській в самому центрі Києва загальною площею понад 250 метрів квадратних.

      Петро Мельник будинок Інститутська Київ
      Будинок на Інститутській у Києві, в якому володіє квартирою родина Петра Мельника

      Відомо також, що у власності родини екс-ректора залишились два гаражі, елітні автомобілі та 2 земельні ділянки площею 2862 і 534 квадратних метра.

      На вулиці Старонаводницьків у ​​Києві компанії "Мельник і партнери" належало понад 10 офісних приміщень.

      Петро Мельник помер офіси Київ
      На Старонаводницькій у Києві компанія Мельника володіє 10 офісами

      Щоправда, оскільки задеклароване майно часто відрізнялося від того, яке потрапило під арешт через підозру Петра Мельника у хабарництві та махінаціях з державним майном, список елітних маєтків та нерухомості, що належить родині опального екс-ректора може суттєво відрізнятись.

      Чим був відомий Петро Мельник?У 2013-му його затримали під час отримання хабара у розмірі 40 та 80 тисяч гривень. Гроші він вимагав від двох громадян України за вступ їхніх родичів до Національного університету державної податкової служби України, який Мельник на той час очолював.

      Тоді ж Мельник ліг у лікарню, відповідно на судові засідання не ходив. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом. Ректор цим скористався і втік з країни.

      Петра Мельника оголосив у розшук Інтерпол. Навесні 2014-го він повернувся до України, і його затримали.

      5 грудня 2017 року Бородянський районний суд Київської області визнав Петра Мельника невинуватим у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та виправдав його у зв'язку з недоведеністю складу злочину.

      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини України Втрати Елітна нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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