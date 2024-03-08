Чи покращила заміна Залужного ситуацію на полі бою: Зеленський відповів
Джерело:Офіс Президента
Нещодавно Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Наразі український лідер обґрунтував своє рішення.
За словами Володимира Зеленського, звільнення Валерія Залужного було нормальною ситуацією, яка була необхідною на той момент. Про це президент розповів в інтерв'ю Cinque minuti, інформує 24 Канал.
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Чи змінило звільнення Залужного ситуацію на полі бою
Під час інтерв'ю у Володимира Зеленського запитали, чи змінило звільнення Валерія Залужного ситуацію та становище на фронті. Президент України відповів, що подібні кадрові зміни потрібні під час ведення війни.
Я в це вірю і дуже сподіваюсь. І це нормальна ситуація, триває війна,
– заявив український лідер.
За його словами, іноді потрібно робити так звані "кроки перезавантаження". Вочевидь президент переконаний, що таке рішення було обґрунтованим та зваженим.
Що відомо про зняття з посади "залізного генерала": основне
- Президент України та Валерій Залужний 8 лютого провели розмову, яка стосувалася потреби в оновленні керівництва. Пізніше стало відомо про відставку Залужного та призначення на посаду Головнокомандувача Олександра Сирського.
- Пізніше Валерій Залужний зазначив, що розмова з президентом була важливою та серйозною. Він відзначив, що завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року і треба адаптуватись до нових реалій заради перемоги.
- Зокрема, Володимир Зеленський наголосив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Крім того, певні зміни мають відбитися безпосередньо на лінії фронту.
- Він також повідомив про оновлення керівництва Збройних Сил України, якого потребують виклики часу і війни у 2024 році. Він назвав прізвища військових, яких розглядають на керівні посади в армії.
- Водночас український лідер присвоїв колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Зазначається, що Валерій Залужний отримав звання Героя за визначні заслуги перед країною. Для українців "залізний генерал" вже давно беззаперечний Герой, однак тепер він отримав цей статус офіційно.