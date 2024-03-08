Чи покращила заміна Залужного ситуацію на полі бою: Зеленський відповів

Нещодавно Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Наразі український лідер обґрунтував своє рішення.

За словами Володимира Зеленського, звільнення Валерія Залужного було нормальною ситуацією, яка була необхідною на той момент. Про це президент розповів в інтерв'ю Cinque minuti, інформує 24 Канал.

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Чи змінило звільнення Залужного ситуацію на полі бою

Під час інтерв'ю у Володимира Зеленського запитали, чи змінило звільнення Валерія Залужного ситуацію та становище на фронті. Президент України відповів, що подібні кадрові зміни потрібні під час ведення війни.

Я в це вірю і дуже сподіваюсь. І це нормальна ситуація, триває війна,

– заявив український лідер.

За його словами, іноді потрібно робити так звані "кроки перезавантаження". Вочевидь президент переконаний, що таке рішення було обґрунтованим та зваженим.

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