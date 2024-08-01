Хочуть виконати 4 завдання одночасно: що росіяни задумали біля Покровська

Російські військові сконцентрували свої наступальні сили на Покровському напрямку. За останній час там росіянам вдалося досягнути певних успіхів.

Однак на цьому окупанти не зупинятимуться. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив 24 Каналу, що запланувало російське командування біля Покровська.

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Які завдання хочуть виконати росіяни на Покровському напрямку

В інтерв'ю для французьких видань президент України Володимир Зеленський повідомив, що після невдалого наступу на Харківщині, головною ціллю для росіян став Покровськ на Донеччині. Власне, мовиться не лише про захоплення Покровська, але й Костянтинівки, Торецька та Слов'янська.

У них взагалі плани захопити більшу частину України. На Покровському напрямку досить складна ситуація, росіяни не зупиняються і продовжують рух майже кожного дня. Залежно від того напрямку, де вони можуть просунутись, де їм вдається прорвати той чи рубіж, їхній рух продовжується,

– наголосив Олександр Коваленко.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Військовий оглядач пояснив, що він би не розділяв Покровський та Торецький напрямок, адже там росіяни там одночасно намагаються виконати чотири завдання:

вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища на північ від траси 0511: через Новоселівку Першу, Уманське і Яснобродівку. Поки що їм це не вдається;

та Карлівського водосховища на північ від траси 0511: через Новоселівку Першу, Уманське і Яснобродівку. Поки що їм це не вдається; продовжувати рух по трасі 0511 так довго, наскільки це можливо. Після захоплення Прогресу, Вовчого та виходу на Веселе, росіяни саме цим і займаються;

так довго, наскільки це можливо. Після захоплення Прогресу, Вовчого та виходу на Веселе, росіяни саме цим і займаються; перерізати логістичну артерію від Покровська на Костянтинівку, вийшовши на трасу 0504 через Воздвиженку;

від Покровська на Костянтинівку, вийшовши на трасу 0504 через Воздвиженку; захопити Торецьку агломерацію та саме місто Торецьк.

Для виконання цих чотирьох завдань їм потрібний величезний ресурс, якого повноцінно зараз в наявності у них нема. Завдання, які російське командування поставило своїм підлеглих, суттєво відрізняється від їхніх можливостей, що гальмуватиме весь процес. На мій погляд, битва за Торецьк буде піковим моментом 2024 року", – наголосив Коваленко.

– зауважив Коваленко.

Зауважимо, що днями росіяни повідомили, що нібито зайшли в Торецьк та ведуть бої на території міста. В ЦПД цю інформацію оперативно спростували.