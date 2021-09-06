Полетів на реабілітацію: з'явилися нові деталі про стан здоров'я Леоніда Кравчука

Перший президент України Леонід Кравчук більше не в реанімації – наразі він перебуває на реабілітації в Німеччині. Перед цим політику провели операцію.

Про реабілітацію Леоніда Кравчука виданню розповів художник Сергій Поярков. Його прооперували в Київському центрі серця – там, де перебував на лікуванні й перший президент.

Варто знати Перший президент та глава ТКГ: що відомо про Леоніда Кравчука, який потрапив до реанімації

Кравчук на реабілітації

Розповідаючи про власне лікування, художник зазначив, що операцію йому проводив кардіохірург Борис Тодуров. Його блогер назвав генієм української медицини.

Кравчук ось нещодавно лежав неподалік від моєї палати. Зараз він вже поїхав у Німеччину на реабілітацію,

– розповів Сергій Поярков.

До слова, він також закликав українців дбати про власне здоров'я та регулярно проходити медичні обстеження.

Детальніше про хворобу Кравчука: