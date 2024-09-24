Грає на публіку: чому Україні важливо говорити з Трампом

Дональд Трамп продовжує поводитись як ексцентричний шоумен, наприклад, на мітингу в Пенсільванії згадав про Володимир Зеленського як найкращого "продавця" в історії, мовляв, він кожного разу їде із США з "60 мільярдами доларів в кишені". Попри це Україні важливо з ним зустрічатись та вести діалог.

Трамп повинен думати про Україну, а представлення йому мирного плану перемоги може допомогти завести його у тісніші рамки щодо питання нашої країни. Таку думку 24 Каналу висловив проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський, зауваживши, що лідеру республіканців важливо грати на публіку.

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Чому Україні важливо говорити з Трампом

За словами проректора УКУ, поведінка лідера республіканців не зміниться, для України це ж несе певну небезпеку. Він є дуже непередбачуваним і невідомо у який спосіб буде розгортатись його політика.

Якщо ми знаємо, як буде розгортатись політика Камали Гарріс, прорахувати певні тиски та меседжі, як до неї підходити, то у випадку Трампа у нас повна невідомість,

– зауважив Шеренговський.

Трамп, на думку проректора УКУ, буде продовжувати намагатись розв'язувати питання своєю харизмою та грати свою роль на публіку. Зараз конструктивні розмови з ним ні до чого не приведуть, тому що в нього немає ніякого плану щодо України.

Проте з ним важливо зустрітись. Зараз він заявляє, що Зеленський молодець, бо привозить гроші, але важливо взяти курс на те, щоб Трамп думав про Україну, був заангажований. Тоді це буде вагомий фактор,

– пояснив Шеренговський.

Наша країна повинна тиснути та зустрічатись з ним. Проректор УКУ додав, що Україні важливо зустрітись з обома лідерами для просування своїх інтересів.

Зверніть увагу! Володимир зеленський вже прибув до США та раніше повідомив, що зустріч із Трампом ймовірно відбудеться 26 – 27 вересня. Він висловив сподівання, що зустріч буде важливою для обох сторін і допоможе обговорити питання завершення війни в Україні.