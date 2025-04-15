У Трампа є дві ідеї-фікс: чому одна з них буквально нездійсненна

Дональд Трамп намагається втілити дві ідеї. Мовиться про досягнення принаймні нульового торговельного балансу зі всіма країнами та повернення індустріалізації США.

Таку думку 24 Каналу озвучив професор університету імені Кеннеді та незалежний експерт нафтогазового ринку Борис Аронштейн. За його словами, з цими ідеями лідер Штатів живе вже 40 років та не збирається від них відмовлятися.

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"Трамп живе у власній бульбашці. У цій бульбашці є основні дві ідеї-фікс. Перша – це досягнення принаймні нульового торговельного балансу зі всіма країнами. Друге – це повернення так званої індустріалізації США. З цими двома ідеями-фікс він живе вже 40 років та відмовлятися від них не збирається", – сказав він.

Індустріалізація США неможлива

Борис Аронштейн переконаний, що індустріалізація Штатів нереальна. Наприклад, у Китаї також видобувають вугілля. На 90% цим займаються роботи, гірників як таких немає. Є люди, які керують цими роботами.

Якщо роботи та техніка будуть впроваджені тут, то ніяких нових робочих місць не вийде. Реіндустріалізація за Трампом – це повернення гірників у шахти, якщо говорити про вугільну промисловість. Але американський гірник отримує приблизно 100 тисяч доларів на рік. Уявіть ціну цього вугілля на нинішньому ринку,

– пояснив професор.

До слова, економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв пояснив, чим загрожує Владіміру Путіну загострення конфлікту США та Китаю. За його словами, тарифна війна Дональда Трампа може завдати серйозної шкоди Китаю, а це позначиться на Росії, яка має тісні економічні зв'язки з КНР.