Орбан – не один такий: хто є союзником угорського прем'єра у світі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно ставить палки в колеса в ЄС щодо питань підтримки України. У нього є союзники по світу.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в Орбана є союзники, які провадять схожу політику.

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Політика Орбана ближча до диктаторських методів державного управління, ніж до демократичних. Найгірше, що схожі персонажі вже є при владі або намагаються до неї дорватися.

В Орбана є союзник – прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Не можна забувати і про Дональда Трампа. А там за правилом рукостискань його союзники вже і Путін, і Кім, і Сі Цзіньпін. Це – диктатори. Рекомендую ще глянути рекламний ролик, який запустили республіканці. Там він показує нарізку зустрічей зі згаданими диктаторами. У такий спосіб Трамп демонструє прихильність до диктаторських методів управління,

– сказав Клочок.

Це – серйозна загроза

Як наголосив Клочок, протистояння демократичного та диктаторського світів триває. І найгірше, що поступово сформувалася така собі "євроатлантична коаліція диктаторів", які прагнуть влади. А деякі вже її мають.

Диктатура завжди боротиметься з демократіями та спробує їх розвалити. Це триватиме до того часу, доки демократичний світ не усвідомить, що потрібно максимально збільшувати обороноздатність. Тоді такі персонажі як Путін, Кім, Сі Цзіньпін не зазіхатимуть на демократичні цінності.

Дуже хотілося б, щоб євроатлантична політика усвідомлювала ці виклики. Маю надію, що у США зважать на виклики, які зараз є. Прихильники сьогоднішньої політики Трампа в США не розуміють тих викликів, які перед ними сьогодні стоять,

– сказав Клочок.

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