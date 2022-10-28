Не зможе нав'язувати свою думку, – Давидюк про позицію нового прем'єра Британії Ріші Сунака

Прихід на пост прем'єра Британії Ріші Сунака багато що змінює у політичному житті королівства. Він може підігрувати Росії, але це не означає, що політика щодо України зміниться.

Якою буде політика нового британського прем'єра – стане зрозуміло лише згодом. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Чи буде підтримка України

Експерт зазначив, що наразі невідомо, яким Ріші Сунак буде партнером для України.

Бену Воллесу він не зможе нав'язувати свою думку. Так само не дати гроші й зброю Україні – також точно не зможе. Керівнику розвідки Муру він також нав'язувати свою волю не зможе. Яким він буде – ми побачимо в найближчому майбутньому,

– пояснив оглядач.

За його словами, що ще влітку, під час виборчої кампанії проти Ліз Трасс Сунак заявив, що здійснить свій перший візит до України, що він підтвердив знову.

"Дотримання українського курсу Сунак також підтвердив, надання Україні грошей та зброї – теж підтвердив. Нам дуже важливо, щоб це був прем'єр-міністр саме Великої Британії", – вказав Давидюк.

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"Король захотів "свого" прем'єра"

Аналітик переконаний, що нещодавно королева Єлизавета ІІ призначала Ліз Трасс на пост прем'єрки, однак після її смерті прийшов король Чарльз, який "повністю захотів свій уряд".

Як би там не говорили про таємних партійних босів – на них король точно впливає. І як Палата лордів, так і Палата громад – вони дуже залежать від корони. Тому король, отримавши свою посаду, захотів "свого" прем'єр-міністра,

– підкреслив політолог.

Також політолог розповів, що після призначення Сунака у Британії з новою силою розпочався сепаратизм у Шотландії.

"Прихід Ріші Сунака спровокував заяву прем'єр-міністра Шотландії про можливий вихід із країни й призначення референдуму. Тому Україна Сунаку буде треба на політичному столі для противаги", – зауважив експерт.

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Чи впливатиме Росія на Сунака

Давидюк поділяє сумніви, що Сунак "десь може підігрувати Росії", не звертаючи уваги на Україну.

Україна сьогодні найбільша країна на карті світу, якщо говорити про політику і геополітику. Всі погляди всіх лідерів світу зводяться до нас. Тому прем'єру Британії, після підтримки британцями Джонсона і підтримки теми України, взяти й відвернутися, щоб сказати, що вони "будуть займатися Лондоном" чи офшорними компаніями – цього населення не сприйме,

– переконаний оглядач.

Водночас він не вірить в те, що росіяни можуть впливати на Сунака через Індію.

"Він прем'єр Британії й те, що він індус за походженням – не значить, що Моді йому телефонуватиме і "нарізатиме" задачі. Тим паче, що він зі Східної Африки. Тому я не вірю, що Росія зможе Лондону нав'язувати політику. У Росії занадто маленька "попа", щоб нав'язувати Британії щось. Хіба що ставитимуть "палки в шпиці", але я не вірю, що це сильно спрацює", – резюмував аналітик.

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