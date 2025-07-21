Путін плює на Трампа: що зараз найбільше насторожує у політиці президента США

Політика Дональда Трампа щодо України та Росії перемінлива, що неабияк насторожує. Адже президент США одночасно йде на зустріч обом сторонам.

Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. За його словами, Трамп робить гучні заяви, однак на практиці усі його слова пусті.

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Що не так у діях Трампа?

Трамп незрозуміло навіщо дає Путіну додатковий час. Водночас погоджується з європейськими союзниками передавати Україні зброю.

На тлі останніх заяв щодо України у мене була надія, що зброя надходитиме швидше, адже у цьому випадку від Трампа потрібний лише дозвіл,

– зазначив Рашкін.

Американський президент не хоче виглядати перед Путіним слабаком, тож у публічному просторі робить дивні заяви, мовляв, російський президент усіх обдурив, але не Трампа. Однак поки ніяких дій з боку президента США немає, лише пусті слова.

Американський лідер продовжує робити гучні заяви, щоб виглядати сильним, водночас його дії показують зворотне – слабкі сторони. На думку політичного діяча зі США, тут можна сподіватися хіба на Меланію Трамп, яка скаже, мовляв, ти не такий крутий, але насправді це далеко не так. Адже свого часу перша леді США зіграла свою роль.

Нагадаємо, коли Трамп розповів дружині про розмову з Путіним, Меланія згадала про російську атаку на Україну.

До слова, у Кремлі не виключають, що Путін й Трамп можуть зустрітися вже у вересні. Ймовірна зустріч залежить від того, чи прибуде американський президент у Пекін на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.