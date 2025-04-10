Підштовхнула Путіна до дій: як політика Трампа зіграла на руку російському диктатору

Дональд Трамп погрожує Росії підвищенням тарифів, санкційним тиском і так далі, але все одно нічого не робить. Така політика президента США утвердила кремлівського диктатора Владіміра Путіна в його думці, що Росія може продовжувати воювати далі.

Таку думку 24 Каналу озвучив професор університету імені Кеннеді та незалежний експерт нафтогазового ринку Борис Аронштейн. За його словами, Трамп поводить себе досить хаотично і в політичних, і в економічних питаннях.

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Путін вирішив продовжувати

Борис Аронштейн припустив, що до інавгурації Трампа у світі вважали, що з Трампом можна буде домовитися. Однак ці очікування не виправдалися. Американський лідер поводить себе досить хаотично у всьому: і в політичних, і в економічних питаннях.

Мені здається, що Путін просто вирішив продовжувати воєнні дії та чекати. На жаль, як ви бачите, його політика виправдовується. Тому що то Трамп погрожує збільшити тарифи на Росію до 500%, якщо вони не зупиняться. А Росія не зупиняється,

– підкреслив він.

Тому виникають питання до Трампа, чому проти України запроваджені мита 10%, а щодо Росії – нічого. Тому така політика американського президента ніби утверджує Путіна у його намірах вести війну далі.